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TERÖRİSTLER 4 İŞ MAKİNESİNİ YAKTI TUNCELİ (A.A)

05 Ağustos 2011 23:36

-TERÖRİSTLER 4 İŞ MAKİNESİNİ YAKTI TUNCELİ (A.A) - 05.08.2011 - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağındaki 4 adet iş makinesinin teröristler tarafından yakıldığı bildirildi. Mazgirt'in Oymadalı köyünde özel bir şirkete ait krom madenine akşam saatlerinde baskın düzenleyen terör örgütü PKK mensupları, şantiyedeki 4 iş makinesini yakarak bölgeden kaçtı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye çok sayıda özel eğitimli asker gönderilirken, operasyonların hava destekli sürdüğü öğrenildi.

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