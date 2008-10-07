Teröristin cesedinde bubi tuzağı

Aktütün'e saldırırken öldürülen PKK'lı teröristin belindeki tuzaklanmış el bombası son anda fark edildi.



Aktütün karakoluna düzenledikleri saldırı sırasında ölen 9 teröristin cenazesi dün sabah Şemdinli İlçesine getirilerek devlet hastanesinin morguna kaldırdı. Ancak, otopsi sırasında bir teröristlerin kuşağının altına tuzaklanmış el bombasının fark edilmesi büyük bir faciayı önledi.

Aktütün Karakol baskınında 17 askeri şehit eden 9 teröristin birinin cesedinin bombalı olduğu belirtildi. Şemdinli Devlet Hastanesi morguna getirilen ve bugün otopsisi yapılan bir teröristin üzerinde el bombası tespit edildi. Teröristin beline sardığı kuşağın altına gizlenen ve kuşak açılır açılmaz patlayacak şekilde tuzaklanan el bombasının, son anda fark edildiği ve olası bir facianın önlendiği belirtildi.



El bombası etkisiz hale getirildi



Teröristin üzerindeki elbombasının imha edilmesi için hastaneye bomba imha uzmanları çağrıldı. Sabah saatlerinde hastane morguna gelen bomba imha uzmanları, el bombasını titizlik içinde etkisiz hale getirildi.

Bu sırada güvenlik güçleri hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay üzerine Şemdinli Kaymakamı Hakan Şen de hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. El bombasının etkisiz hale getirilmesinin ardından 4'ü yabancı uyruklu 9 teröristin otopsi işlemleri yapıldı. (DHA)

