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Politika

‘Terörist’ ve ‘şerefsiz’ kavgası yine ortalığı karıştırdı

TBMM’de, AKP ve BDP arasındaki gerginlik dinmiyor. Genel Kurul’un...

13 Ekim 2011 03:00


Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

TBMM’de, AKP ve BDP arasındaki gerginlik dinmiyor. Genel Kurul’un dünkü oturumuna damgasını vuran ‘şerefsiz’ ve ‘ terörist’  tartışması bugünde devam etti.  Gerginlik yüzünden oturuma bir süre ara verildi. 

Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam, BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan'ı dünkü konuşması nedeniyle özür dilemesi için kürsüye davet etti. Mehmet Sağlam, “ Sayın Kaplan, ‘şerefsizlik etmeyin' gibi bir söz sarfetti. Anladığım kadarıyla kendileri bunu kastetmemişlerdir. Özür dilemelerini rica ediyorum, mümkünse” dedi. Kürsüye gelen BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, Genel Kurul'da dün yaşanan tartışmalara değinerek şöyle dedi: “Dünkü Genel Kurul toplantısında söz aldığım bir sırada bu kürsüden konuşma yaparken belediye başkanlarının Şırnak'ın gözaltına alındığını ifade ederken çok açık bir şey söyledim. Bu arkadaşlarımıza terörist denmesini kınayarak şunu söyledim. O arkadaşlarıma terörist dersem ben de aynı suçu işlemiş kabul ediyorum kendimi ve burada 10 kişi aynı anda kalkarak 'zaten siz teröristsiniz' dedi. Bu sözleri söyleyen arkadaşlarımızın hepsini cesaretle ayağa kalkıp kendilerini tek tek göstermelerini istiyorum. En büyük sataşma AKP Grup başkanvekillerinden geldi."
Bu sözler üzerine Sağlam, "Rica ediyorum. Sizi özür dilemeye davet ediyorum, ilgili madde açık" dedi.

Kaplan,  "Bana terörist diyenlerinki hakaret değil midir? Terörist diyenler özür dilemeli, özür dilemiyorum" yanıtı verdi.  Gene kurul salonu karışırken,  bu kez de Sırrı Sakık, oturduğu yerden  "Bu gruba terörist diyenler şerefsiz" diyerek yerinden bağırdı. 



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