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Yaşam

Terörist karınca

Karayip Adaları’ndan gelen bir karınca türü evleri, fabrikaları, boru hatlarını kullanılmaz hale getiriyor, tarlaları silip süpürüyor.

05 Ekim 2011 03:00



T24-  Karayip Adaları’ndan gelen bir karınca türü Teksas’tan Florida’ya uzanan geniş bölgede evleri, fabrikaları, hatta boru hatlarını kullanılmaz hale getiriyor, tarlaları silip süpürüyor.




Hürriyet'in haberine göre, ilk kez 9 yıl önce Teksas’ta fark edilen çılgın tüylü karıncalar türdeşlerine göre çok daha hızlı hareket ediyor, bitki ve hayvanlarla besleniyor. Karıncalar, eyalette her yıl en az 50 hektarlık tarımsal alana ve binlerce arı kovanına zarar veriyor.


Saman balyalarına sızıp kamyonlarla 20 eyalete yayılan karıncalar, elektrik kabloları ve elektronik devreleri de kemirip onlarca fabrikanın ve petrol boru hatlarının devre dışı kalmasına yol açtı.


Mücadelesi çok pahalı


Bu karıncalara zehir ve elektrik verme yöntemleri de sökmüyor. Teksas Üniversitesi’nden böcekbilim profesörü Roger Gold, “100 binini öldürseniz arkasından milyonlarcası gelip sizi sarıveriyor” diyerek endişesini aktarıyor. Bazı fabrikaların karıncalardan arındırılmasının binlerce dolara mal olduğunu anlatan Gold, “Hepsini öldürecek bir yöntem bulmalıyız yoksa bölge ekonomisi çökecek” diyor.



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