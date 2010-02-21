Terörist isimleri sokak adı oluyor

T24 - BDP'li Nusaybin Belediyesi çok tartışılacak bir hamle yaptı. Karar Öcalan'ın yakalanışının yıldönümünde çıkarıldı.





Mardin Nusaybin Belediyesi, 70 sokak ve mahalleye çatışmalarda ölen PKK'liler ile terör örgütünün kamplarının isimlerini veriyor. Habertürk gazetesinin haberine göre BDP'li Nusaybin Belediye Meclisi, 70 sokak ve mahalleye PKK'lilerin adlarını koyma kararı çıkardı. Şoke eden bu tavır, Öcalan'ın yakalanışının 11. yıldönümüne denk getirildi.



İsmi Terör kampı isimleri ile Öcalan'ın köyü Amara'nın adı sokaklara verildi. 2008'de Diyarbakır'da servis otobüsüne saldıran terörist Mehmet Ş. Yıldeniz'in kod adı "Reber" gibi isimler de mahalle ve sokak adı olarak belirlendi.



Reber(yol gösteren): Diyarbakır'da 2008'de Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu'na ait servis otobüsüne yönelik saldırıyı PKK üyesi Mehmet Şah Yıldeniz'in de kod ismi



Argej (yükselen ateş): Şırnak'ın cizre ilçesine bağlı Ulaş köyünde güvenlik güçlerince yakalanan Mesut Gökhan adlı teröristin de kod adı.



Agit (yiğit): Aktütün karakoluna düzenlenen baskında öldürülen 9 PKK'liden biri olan Zakir Yıldız'ın kod ismi.



Hogir (güçlü): Bu kod ismi bölgede 300'ün üzerinde PKK'linin kullandığı tahmin ediliyor.



Botan (Siirt ve Şırnak bölgesi): Osman Öcalan ile birlikte örgütten ayrılan Nizamettin Taş bu ismi kullanıyordu.



Oramar (dağlıca): Hakkari'nin Yüksekova Dağlıca Taburu'na 21 Ekim 2007'de bir grup PKK'linin saldırısında 12 asker şehit olmuş 8 asker de kaçırılmıştı. Oramar Dağlıca'nın Kürtçe adı.





İnceleme başlatıldı



Öte yandan; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mardin'in Nusaybin ilçesinde 70 sokağa Kürtçe isim verilmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, savcılık, Nusaybin Belediye Meclisince alınan kararla Nusaybin'in 7 mahallesinde açılan 70 sokağa Kürtçe isim verilmesiyle ilgili basında çıkan haberler üzerine inceleme başlattı.



Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, belediye meclisi tarafından alınan karar gereği Nusaybin'in 7 mahallesinde açılan 70 sokağa Türkçe ve Kürtçe isim verileceğini, meclis kararının Kaymakamlık onayını beklediğini belirtmişti.





