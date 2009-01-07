Teröre müsteşarlık darbesi!

Aktütün baskının ardından terörle mücadele eden kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulması kararlaştırılan yeni birime ilişkin yasa taslağı tamamlandı



İçişleri Bakanı Atalay, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan İngiltere İçişleri Bakanı Jacqui Smith'le görüşmesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atalay, Terörle Mücadele Yüksek Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu'nun kurulmasının kararlaştırıldığı yeni birime ilişkin çalışmayı tamamladıklarını duyurdu. Atalay, yaptıkları taslak çalışmayı da Başbakan Tayyip Erdoğan'a sunduklarını söyledi. Atalay, yeni birimin operasyonel bir görevi olmayacağını; araştırma, inceleme, analiz etme, değerlendirme ve stratejik çalışma yapacağını açıkladı.