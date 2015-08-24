'Teröre lanet' yürüyüşünde HDP İl Binası'na saldırı

Son dönemde artan terör olaylarını ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İzmit'te "Şehide Saygı, Teröre Lanet" topluluktan bazıları HDP İl binasına taş, sopa ve pet şişe fırlattı. HDP Kocaeli İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya çıkan bazı kişiler, binanın camlarını kırdı.

Merkez Bankası önünde toplanan siyasi parti, dernek ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlardan oluşan yaklaşık 5 bin kişi, saat 18.00'de ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Sabri Yalım Parkı'na yürüyün topluluk, sık sık 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde slogan attı.

Yürüyüşe katılan bazı kişiler ise HDP Kocaeli İl Başkanlığı binasına taş, sopa ve pet şişeler fırlattı. HDP binası önünde polisin geniş güvenlik önlemi almasına rağmen bazı vatandaşlar HDP binasında asılı parti bayraklarını indirmek istedi. Polis ile vatandaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Grup içerisinde bazı vatandaşlar ellerinde sopalar ile HDP binasının bulunduğu kata çıkarak sopayla camlarını kırıp parti bayraklarını sökmeye çalıştı. Topluluk bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.