-Teröre karşı ortak mücadele kararı ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'yi kabulünde Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığını vurguladı ve İran ile Türk güvenlik birimleri arasında oluşturulan işbirliğinin süreceğini bildirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Salihi, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Dini Lider Hamaney başta olmak üzere, İranlı yöneticilerin selam ve iyi dileklerini iletti. İran halkı adına, Cumhurbaşkanı Gül'e ve Türk halkına Hakkari'deki terör saldırısıyla ilgili taziyelerini sunan Salihi, terörün sona erdirilmesi için müştereken çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi için gayret sarf etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Salihi, siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin pekiştirilmesinin yanı sıra, terörle mücadele alanında iş birliğinin devam edeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, bölgesel gelişmelerle ilgili olarak Türkiye'nin değerlendirmelerini almaktan her zaman memnuniyet duyduklarını da kaydetti. Cumhurbaşkanı Gül de Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını vurguladığı görüşmede, bu konuda İran ile Türk güvenlik birimleri arasında ihdas edilen iş birliğinin süreceğini ifade etti. Geçen Şubat ayında İran'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ikili işbirliği alanlarında kararlaştırılan konularda kaydedilen ilerlemeler hakkında Salihi ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye ve İran'ın bölgesel gelişmeler konusunda her seviyede istişareleri sürdürmesinin önemine işaret etti.