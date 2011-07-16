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Politika

TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ İSTANBUL (A.A)

16 Temmuz 2011 22:22

-TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ  İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yaptığı görüşmede, terörle mücadele konusunda ortak tavır ve işbirliğini sürdürme konusunda mutabakat sağlandığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisinde gerçekleşen ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı kabulde, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel sorunlar ele alındı. Görüşmede, Libya Temas Grubunun İstanbul'da dün yaptığı toplantının başarısı üzerinde duruldu. Başbakan Erdoğan ve Hillary Clinton'ın görüşmesi sırasında, terörle mücadele konusunda ortak tavır ve işbirliğini sürdürme konusunda mutabakat sağlandı. Görüşmede füze savunma sistemi de gündeme geldi. Bu konuda NATO çerçevesinde sürdürülen görüşme ve müzakerelere devam edildi.  

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