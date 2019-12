-Teröre karşı 30 Ekim'de "birlik" yürüyüşü ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Son dönemde artan terör olayları nedeniyle 24 sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan ''Birliğe Çağrı Platformu'' 30 Ekim 2011 tarihinde İstanbul'da yürüyüş düzenleme kararı aldı. Geçen hafta Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çicek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerine bir dizi ziyaret gerçekleştiren 24 sivil toplum kuruluşunun başkanları, istişareleri sonucunda alanın kararları bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) toplantı salonunda açıkladı. ''Birliğe Çağrı Platformu'' adına konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin her bölgesinde örgütlü, toplumun bütün kesimlerini temsil eden 24 kuruluş olarak bir araya geldiklerini söyledi. Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiğini, insanların içini yaralayan, ciğerini yakan olayların yaşandığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, artan terör olayları neticesinde şehit düşen polis ve askerler ile hayatını kaybeden insanların acısını toplumun her kesiminin derinden hissettiğini söyledi. Bu vahim olayların tek hedefinin milletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğllu, milletin birlik ve bütünlüğünü hedef alan bu olaylar karşısında sessiz kalmayacaklarını ve terörü nefretle kınadıklarını bildirdi. Bugün kardeşlik bağlarını zayıflatmak isteyenlerin, bu toprakların mayasının çok güçlü olduğunu bilmeleri gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: ''İşçiyiz, işvereniz, esnafız, memuruz, emekliyiz, çiftçiyiz, doğuyuz, batıyız, kuzeyiz, güneyiz, biriz beraberiz. Oynanan kirli oyuna hep birlikte karşı duracağız. Birlikteliğimizi savunacağız. Hepimiz biliyoruz ki bu milletin tarihinde kirli oyunlar eksik olmamıştır. Bu kirli oyunları, her zaman milletimizin azim ve kararlılığı bozmuştur. Bizim en büyük gücümüz kardeşliğimiz olmuştur.'' Milleti derinden üzüntüye boğan son saldırıların toplulumuzda hassasiyeti artırdığını anlatan Hisarcıklıoğlu, bu üzüntü ve duyarlılığı dikkate alarak neler yapılabileceği konusunda istişareler yaptıklarını, neler yapılabileceğini aralarında değerlendirdiklerini kaydetti. Toplumun tamamını temsil eden kesimler olarak temeli kardeşlik olan ''Birliğe Çağrı Platformu'' kurduklarını belirten TOBB Başkanı, platformun bütün sivil toplum kuruluşlarına açık olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, 30 Ekim pazar günü, toplumun tamamını temsil eden meslek örgütlerinin, sendika konfederasyonlarının ve derneklerin öncülüğünde, siyasi partilerin de desteğiyle, İstanbul'da büyük bir yürüyüş yapılacağını belirterek, yürüyüşte sadece, birliğin ve bütünlüğün simgesi ay yıldızlı bayrağın taşınacağını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, ''Bu büyük yürüyüşe bizimle aynı hissiyatı paylaşan herkesi davet ediyoruz. Kirli oyunlara inat birlikte yürüyeceğiz. Herkesi bu yürüyüşe bekliyoruz'' dedi.