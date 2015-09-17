'Teröre Hayır, Kardeşiliğe Evet': Onbinlerce kişi Sıhhiye Meydanı'ndan Birinci Meclis'e yürüdü

Son dönemde yaşanan terör olayları nedeniyle 14 işçi ve işveren örgütünün öncülüğünde, başkent Ankara'da gerçekleştirilen "Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet" yürüyüşü, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardından sona erdi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, "Terör belası varken durmazdık. Bugün yüz binler burada. Üzerimizdeki oynanan oyunları defetmek için buraya geldik. Kardeşliğimiz için buraya geldik. Teröre hayır kardeşliğe evet dedik. Bugün 1. Meclis'teyiz. Şu an kurucu Meclis'teyiz. Gün birliğimize sahip çıkma günüdür. Hep birlikte vicdanımızın sesine kulak verdik. Kalbini öfkeyle dolduranlar değil, kalbi barış için çarpanlar için buradayız. Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor. Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız. Hep birlikte Türkiye'yiz. Teröre hayır kardeşliğe evet diyoruz" dedi.

Dev bir Türk bayrağının açıldığı Sıhhiye Meydanı'nda saat 16.30'da başlayan ve Birinci Meclis'in önünde sona eren yürüyüş dolayısıyla kapatılan yollar, 21.00'e kadar trafiğe kapalı kalacak.

İşçi ve işveren örgütleri tarafından yürüyüş sırasında, ağırlıklı olarak, "Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet" sloganı atıldı. Yürüyüşte, 500 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde bir Türk bayrağı da açıldı.

Ankara'daki tarihi yürüyüşe medya ve iş dünyasından da katılım oldu. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran Symes, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSİAD eski Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Koç Grubu'ndan Ali Koç, Demirören Grubu'ndan Yıldırım Demirören, TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Üyeleri, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Şehir dışından 100'e yakın otobüs geldi

Yürüyüş için Ankara dışından 100'e yakın otobüs kente gelirken, başkentin 5 giriş noktasında da polis tedbir aldı. Toplanma alanı olarak belirlenen Sıhhiye meydanı, bariyerlerle kapatılırken, alan içinde uzman ekiplerce patlayıcı madde araması yapıldı. İşçi ve işveren örgütlerinin üyelerinin yanı sıra vatandaşlara da açık olan yürüyüşe katılanlar, polis kontrolünde 7 ayrı noktadan üst aramaları yapıldıktan sonra mitingalanına alınmaya başlandı.

6 bin polis görevlendirildi

Olası provokasyonların önüne geçilmesi için miting çevresi ve yürüyüş güzergahında önceden belirlenen noktalarda polis ekipleri konuşlandırıldı. Miting alanında güvenliği sağlamak için Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Çevik Kuvvet, Terör ve Özel Harekat şubeleri başta olmak üzere, tüm branşlardan yaklaşık 6 bin polis görevlendirildi.

Geniş katılım beklenen yürüyüşü organize eden işçi ve işveren örgütleri şunlar:

HAK-İŞ, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)



