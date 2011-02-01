-TERÖRE FON SAĞLAYANA 10 YIL HAPİS TBMM (A.A) - 01.02.2011 - Terör örgütlerine ve teröristlere fon sağlayan veya toplayan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. TBMM Başkanlığına sunulan "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı", Birleşmiş Milletlerin (BM) terör finansmanı konusundaki kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenliyor. Terörizme fon sağlanması veya toplanması kapsamına giren fiillerin tarif edildiği tasarıda, bu fiilleri bilerek terör örgütlerine ve teröristlere fon sağlayan veya toplayanlara 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Ceza verilebilmesi için fonun bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı aranmayacak. BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesinin listesinde yer alan kişi, kuruluş ve organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları, Bakanlar Kurulunun Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanacak. Yabancı devlet tarafından Türk vatandaşı veya yabancının malvarlığının dondurulmasına ilişkin olarak Türkiye'den talepte bulunulması halinde bu talep Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilerek karara bağlanacak. Bu değerlendirmede karşılıklılık ilkesi gözetilecek. -İLGİLİ DEVLETTEN TEMİNAT TALEP EDİLEBİLECEK- Yabancı devlet hükümetinin, malvarlığının dondurulmasına ilişkin taleplerinin yerine getirilmesi için ilgili devletten teminat talep edilebilecek. Değerlendirme Komisyonunca alınan kararlar, Bakanlar Kurulu kararının ardından Adalet Bakanlığınca talepte bulunan devlete bildirilecek. Değerlendirme Komisyonuna, malvarlığının dondurulması bakımından genel bir yetki veriliyor. Buna göre, Değerlendirme Komisyonu, terörizmi finanse ettiği veya terör faaliyetlerinde bulunduğu hususunda makul sebeplerin varlığı durumunda kişi, kuruluş veya organizasyonların mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan yabancı ülkelerdeki malvarlığının dondurulması hususunda talepte bulunulmasına karar verebilecek; Türkiye'de bulunan malvarlığıyla ilgili olarak ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Bu karar gereği için ilgili devlete bildirilecek. Malvarlığının dondurulmasıyla ilgili olarak, Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu oluşturulacak. Değerlendirme Komisyonu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanının Başkanlığında; Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, MİT ve İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve İstihbarat Genel Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdüründen oluşacak. Malvarlığının dondurulması kararına aykırı olarak yapılan her türlü tasarruf ve işlem hükümsüz olacak. -KARAR, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAK- Malvarlığının dondurulması ve bu kararın kaldırılması kararları Resmi Gazetede yayımlanacak. Bu kararlar yayımı tarihinde, hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen ilgili kişi ve kuruluşa tebliğ edilmiş sayılacak ve hukuki sonuç doğuracak. Malvarlığının dondurulması kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde, ilgili karar kaldırılabilecek. Malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı sorumlu olacak. Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilmiş olanlar, alacak ve borçları ile diğer tüm malvarlığı değerlerini ve bunların dayanağına ilişkin bilgileri; bunlardan alacağı veya borcu olan gerçek ve tüzel kişiler ise alacak veya borcun miktarı ile dayanağına ilişkin bilgileri, malvarlığının dondurulması kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Başkanlığa bildirecek. Malvarlığının dondurulması kararı, gecikmeksizin yerine getirilecek. Malvarlığında herhangi bir artış meydana gelmesi halinde, bu artışlar da malvarlığının dondurulması hükümlerine tabi olacak. Dondurulmasına karar verilen malvarlığının yönetimi, ilgili gerçek veya tüzel kişiye ait olacak. Ancak terörizmin finansmanının önlenmesini sağlamak amacıyla; taşınmazlar ile kara, deniz ve hava ulaşım araçları gibi taşınırlar üzerinde sair kişiler lehine ayni veya şahsi hak tesisi, banka veya diğer finans kurumlarındaki hesaplar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması, kıymetli evrak üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması, şirketlerdeki ortaklık payları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması, kiralık kasa mevcutları üzerindeki tasarruf yetkisinin kullanılması, ticari işletme veya tüzel kişiliğin işleyişine devam edebilmesini teminen; bakım, işletim, onarım giderleri, mal ve hizmet alım satımı, avukatlık, ücret ve maaş ödemeleri işlemleri Başkanlığın izniyle yapılabilecek. Hakkında malvarlığının dondurulması kararı alınan kişinin ve bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının yaşam standardına uygun şekilde geçimlerini sağlamak üzere, sosyal durumlarıyla da orantılı olarak giderlerinin karşılanmasına Başkanlıkça izin verilebilecek. -CEZALAR- Malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirmekte ihmal veya gecikme gösteren kişilere 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek. Malvarlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen kişinin, bir tüzel kişinin organ veya temsilcisi olması veya organ veya temsilcisi olmamakla birlikte, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde görev üstlenmiş bulunması halinde, ayrıca bu tüzel kişiye 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Başkanlığa 40 kadro tahsis edilecek. Terörle Mücadele Kanunu'nun "terörün finansmanı" başlıklı, "terör suçlarının işlenmesinde kullanılacağını bilerek ve isteyerek fon sağlayan veya toplayanların, örgüt üyesi olarak cezalandırılmasını" öngören 8. maddesi yürürlükten kaldırılacak. Tasarıyla getirilen hükümler, tasarının yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihten önce Bakanlar Kurulu tarafından alınmış olan malvarlığının dondurulmasına ilişkin kararların yerine getirilmesinde de uygulanacak.