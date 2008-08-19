Teröre en güzel cevap

Patlamada yaralanan ilköğretim 8. sınıf öğrencisi Vedat Bora da Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesini, Ferhat Kaya ise Diyarbakır Anadolu Teknik Lisesini kazandı.



Diyarbakır'da 3 Ocak 2008'de askeri servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristin bir otomobile yerleştirilmiş bombayı patlatması sonucu ağır yaralanan ve uzun süre Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören Görkem Emre Öz, geçirdiği travmaya rağmen yaşamdan kopmayarak dershane öğretmenlerinin de desteğiyle, ÖSS sınavında DEÜ Tıp Fakültesini kazanma başarısını gösterdi.



Patlamada 2 ayağının kırıldığını, kaldırıldığı DÜ Tıp Fakültesinde 1 ay tedavi gördüğünü bu sırada dalağının da alındığını ifade eden Öz, "Bir ay hastanede kaldım. 5 ay dershaneye gidemedim. ÖSS'ye 1 ay kala kendimi toparlayabildim. Evde 2 dershane hocamın da desteğiyle kaldığım yerden yeniden derslerime sarıldım. Tabii istediğim gibi çalışamadım ama pes etmedim. Sınav sırasında ayaklarım alçıda olduğu için koltuk deneğiyle sınava girdim ve 338 sayısal puanla ikinci tercihim olan DEÜ Tıp Fakültesini kazandım. Çok mutluyum. Şimdi kas erimesinden dolayı hafif aksıyorum ama o da düzelecek" dedi.



Patlamada yaralanan ilköğretim 8. sınıf öğrencisi Vedat Bora da Diyarbakır Cumhuriyet Fen Lisesini, Ferhat Kaya ise Diyarbakır Anadolu Teknik Lisesini kazandı