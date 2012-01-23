-Teröre düşman, Kürt halkına dostuz STRASBOURG (A.A) - 23.01.2012 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "Teröre ne kadar düşmansak, Kürt halkına o kadar dostuz" dedi. Arınç, Avrupa Konseyi'nde düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Türkiye'deki Kürt sorunu ve tutuklu gazeteciler ile ilgili sorusu üzerine, "Türkiye'de terör vardır, terör örgütü vardır, dolaylı ve doğrudan bağlantıları vardır. Eylem yapmakta kan dökmektedirler. Bu örgüte karşı yasal tedbirler almamız güvenliği sağlamamız fevkalade önemlidir. Teröre ne kadar düşmansak, Kürt halkına o kadar dostuz. Onu kucaklayacağız, terörizme karşı mücadele edeceğiz. Herkes benim söylediğimi çok iyi anladı" dedi.