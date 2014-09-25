Teröre destek veren ülkelere yaptırım geliyor

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in eli kanlı terör örgütü olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, toplantıda, 'yabancı terörist savaşçılarla' mücadele için BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. Karar tasarısıyla bu gruplara yeni militan ve kaynak temin edilmesinin ve terör örgütlerine katılmak isteyenlerin, karışıklıkların yaşandığı ülkelere seyahatlerinin engellenmesi amaçlanıyor.

Karar metninde tüm ülkelerden 'yabancı terörist savaşçılara' katılma, destek verme, ekipman sağlama, finans desteğinde bulunma gibi suçları cezalandırıcı yasaları işletmeleri yoksa da yasal düzenleme yapmaları isteniyor.

Kabul edilen metin bağlayıcı olduğu için tüm ülkelerin buna uyması gerekiyor. Bu karara uyulmaması halinde BMGK, söz konusu ülkelere ekonomik yaptırım ve güç kullanma hakkını elinde bulunduruyor.

Erdoğan: IŞİD eli kanlı terör örgütüdür

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD'in eli kanlı bir terör örgütü olduğunu ve hükümetin en başından beri gerekli hukuki tedbirleri aldığını söyledi. Erdoğan, "6300 kişiye giriş yasağı koyduk, bini aşkın kişiyi sınır dışı ettik" dedi.

Yabancı teröristlerin Irak ve Suriye'ye geçişinin ancak işbirliği ile engellenebileceğini vurgulayan Erdoğan, "Burada bir kez daha vurgulamak istiyorum: Bu konuda Türkiye’nin işbirliğini bekleyen dost ve ortaklarımızın, ancak kendileri de gerçek bir işbirliği ruhu sergilemeleri halinde bu akışı durdurabiliriz" diye konuştu. Erdoğan, "Türkiye, yabancı savaşçı tehdidinin bertaraf edilmesi için gerekli tüm bireysel, bölgesel ve uluslararası adımları atmakta, bu hususta daha da yoğun tedbirler almakta kararlıdır" dedi.