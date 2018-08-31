Terörden temizlenen Hekekol Dağı'nda TPAO, petrol arıyor

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Eruh ilçesi yakınlarında, bir zamanlar terör örgütünün kamplarının bulunduğu ve yoğun silahlı faaliyet yürüttüğü Herekol Dağı\'nda güvenlik güçlerinin operasyonları sonucu, huzur ve güvenliğin sağlanmasının ardından, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bölgede petrol arama çalışması başlattı. Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve askeri yetkililer, Herekol Dağı\'ndaki çalışmaları inceledi, üs bölgesinde görevli askerlerle görüştü.

Terör örgütü PKK\'nın 15 Ağustos 1984 tarihinde ilk eylemini gerçekleştirdiği Eruh ilçesi yakınlarında bulunan ve geçmişte örgüt kamplarının bulunduğu, yoğun silahlı faaliyet yürüttülğü Herekol Dağı\'nda, TPAO, ilk kez petrol arama çalışması başlattı. Bölgedeki üs bölgesinde teröre karşı mücadele eden askerleri ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik ve beraberindeki heyet, daha sonra TPAO\'nun petrol arama çalışmalarını yaptığı bölgeye geçti.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlenen Herekol Dağı\'nda başlatılan petrol arama çalışmalarını yerinde inceleyen Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, görevlilerden bilgi aldı. Vali Atik, terör örgütünün bir dönem yoğun kullandığı alanlardan biri olan Herekol Dağı\'nda TPAO tarafından petrol arama çalışması başlatıldığını belirterek, şöyle dedi:

\"Son yıllarda askerimizin, devletimizin yapmış olduğu operasyonlarla beli kırılan terör örgütünden boşalan yerlerde şu anda petrol arama faaliyetleri sürdürülüyor. İnşallah 2 aylık bir çalışma neticesinde petrolü burada bulacağız. Çalışmaya devam ediyor, kule dikilmeye başlandı. Bu topraklarda güven ve huzur ortamı sağlandıktan sonra yer altı kaynakları artık ekonomiye kazandırılacak. Şu anda tamamen devletin hakimiyetinde, her karış toprağında devletin adımı var. Ben bu vesileyle emeği geçen, bu bölgede terörün temizlenmesinde çok büyük emeği geçen jandarma personeline, Bölge Komutanımıza, İl Jandarma Komutanımıza teşekkür ediyorum. Biz devletimizin kaynaklarını artık ekonomiye kazandıracağız.\"

Bölgedeki incelemelerin ardından Vali Atik ve beraberindeki heyet, Siirt’te döndü.



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