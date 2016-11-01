"Terörden en çok Türkler korkuyor"

Ipsos Mori tarafından ‘ülkelerin korkusu’na yönelik yapılan araştırmada, Türkiye’de terör korkusu yüzde 76 çıktı. Türkiye’yi yüzde 55 ile Fransa izledi. İspanyolların yüzde 74’ü işsizlikten korkarken, Rusların yüzde 57’si ‘fakirlik’ten korktuğunu belirtildi.

IPSOS Mori araştırma şirketi tarafından yapılan “Dünyayı ne korkutuyor?” (What Worries the World?) araştırması, geçtiğimi günlerde yayınlandı.

Araştırmada Arjantin’den Belçika’ya, Fransa’dan Avustralya’ya, İsrail’den Türkiye’ye birçok ülkede ankete katılanlara, “Sizi en çok endişelendiren nedir?” sorusu yöneltilip cevap arandı.

25 ülkeden 65 yaşın altında yetişkinlere online olarak yöneltilen anket sorularından yola çıkan araştırmada, Türkiye terörizm korkusunun en yoğun yaşandığı ülke olarak dikkat çekti.

İspanya'da işsizlik korkusu yüzde 74

Gelen cevaplarda neredeyse her ülkede farklı korkular ortaya çıktı. Terörizm korkusu Türkiye’nin yanı sıra Fransa ve ABD’de de ciddi endişe kaynağı olurken, en yüksek oran yüzde 76 ile Türkiye’de çıktı.

Türkiye’yi, yüzde 55 ile Fransa, yüzde 45 ile İsrail, yüzde 38 ile Belçika ve yüzde 35’le ABD izledi. Araştırmada “işsizlik” korkusunu en çok yaşayan ülke ise yüzde 74 ile İspanya çıktı.

İspanya’yı yüzde 66 ile İtalya takip etti. “Fakirlik ve sosyal adalet” kaygısını en çok taşıyanlarsa yüzde 57 ile Ruslar, yüzde 45’le Almanlar oldu. İngiltere ise “göçmen” korkusunda yüzde 42 ile ilk sırada yer aldı. İşte ülkelere göre ulusların korku ve endişeleri...

Ülkelere göre korkular

TERÖRİZM: TÜRKİYE %76 / FRANSA %55 / İSRAİL %45 / BELÇİKA %38 / ABD %35

İŞSİZLİK: İSPANYA %74 / İTALYA %66 / AVUSTURALYA %38

FAKİRLİK: RUSYA %57 / ALMANYA %45 / JAPONYA %39

ŞİDDET: MEKSİKA %60

AHLAKİ YOZLAŞMA: ÇİN %43

GÖÇMEN: İNTİLTERE %42

KÜRESEL ÖLÇEKTE YAŞADIĞı KORKULAR: İŞSİZLİK %38 / EKONOMİK VE POLİTİK YOZLAŞMA %34 / FAKİRLİK: %33 / SUÇ VE ŞİDDET %31 / SAĞLIK %22