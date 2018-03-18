T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terörden arındırılan Mahmudiye'deki sivillere yardım eli

Yılmaz BEZGİN/ SURİYE, (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Afrin'in Cinderes kırsalında yer alan Mahmudiye Köyü'ndeki sivillere AFAD tarafından insani yardım malzemesi, çocuklara ise futbol topu dağıtıldı

18 Mart 2018 23:39

Yılmaz BEZGİN/ SURİYE, (DHA) - ZEYTİN Dalı Harekatı\'yla terör örgütlerinden arındırılan Afrin\'in Cinderes kırsalında yer alan Mahmudiye Köyü\'ndeki sivillere AFAD tarafından insani yardım malzemesi, çocuklara ise futbol topu dağıtıldı.
Terör unsurlarından temizlenen ama el yapımı patlayıcılarla tuzaklanan köylerdeki arama ve imha çalışmaları sürerken, siviller Mahmudiye Köyü\'nde hayata tutunmaya çalışıyor. Kimi akrabalarında misafir olarak kalırken, kalacak evi olmayanlar da okul binasında barınıyor. Burada yaşayanların temel ihtiyaçlarını Türkiye karşılıyor. Bugün bölgeye gelen AFAD ekipleri, köylülere sıcak yemek ve gıda kolileri dağıttı. Özellikle çocuklardan en çok ilgi gören ise futbol topunun bulurduğu araç oldu. Dağıtılan toplardan alabilmek için yarışan çocuklar, kaptıkları toplarla oynamaya başladı.
Köyde yaşayan siviller, Türkiye\'ye minnettarlığını belirtirken, bir an önce köylerine dönmek istediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yılmaz BEZGİN SURİYE DHAZEYTİN Dalı HarekatıAfrin CinderesMahmudiye KöyüAFADTerörKimiBuradaTürkiyeBugünDağıtılanKöydeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24