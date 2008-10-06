Terörde AB yasaları by-pass edilecek

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Terörle Mücadele, Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasaları ile diğer yasalarda değişikliğe ilişkin Genelkurmay, Emniyet ve terörle mücadelede uzman savcıların katılımıyla yapılan çalışmalarla ilgili raporun kendisine ulaştığını belirterek, ''Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler bakımından geldiği nokta, bir de terörle mücadele bir araya getirilerek, ne güvenlik ne özgürlük, her ikisinden de taviz vermeden, geri adım atmadan bu değişiklikleri nasıl yaparız üzerinde çalışıyoruz'' dedi.



“Artık daha ciddi düşünülmeli”



Şahin, beraberinde Adalet Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Kahraman ile Ankara Adalet Sarayı'na gelerek personelle bayramlaştı. Şahin, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Adalet Bakanı Şahin, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Jandarma Sınır Bölüğü'ne terör örgütünce düzenlenen saldırıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, ''Terörle mücadelede yeni bir takım kararların alınmasına ve yeni adımların atılmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum kişisel olarak. Çünkü Türkiye'ye zaman, emek kaybettiriyor. Dolayısıyla bu sorunu bir şekilde çözmek için ne gerekiyorsa bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra daha ciddi düşünülmeli ve adımlar atılmalıdır düşüncesindeyim'' diye konuştu.



“Karara büyük ölçüde katılıyorum”



Terörle Mücadele Yasası'nda, Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasası'nda ve diğer yasalarda terörle mücadelede zafiyete yol açtığı ileri sürülen konularla ilgili Genelkurmay, emniyet ve terörle mücadelede uzman savcıların katılımıyla yapılan çalışma sonrası hazırlanacak raporun ne aşamada olduğunun sorulması üzerine de Şahin, şöyle konuştu:



''Bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili rapor geldi. Hafta sonu onları inceledim. Genelkurmay ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 5 talep vardı. Bunlardan ikisiyle ilgili bir yasal düzenleme, bir yönetmelik değişikliği yapılması konusunda bu kurulan komisyon bir karar almış. Ben de o karara büyük ölçüde katılıyorum. Üstünde mutabakat sağlanmayan 2-3 konu daha var ki, kasım ayının hemen başında tekrar aynı komisyon bir araya gelerek onlar üzerinde de çalışmalarını devam ettirecek.



“Güvenlikten de özgürlükten de taviz vermeyeceğiz”



Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler bakımından geldiği nokta, bir de terörle mücadele bir araya getirilerek, ne güvenlik ne özgürlük, her ikisinden de taviz vermeden, geri adım atmadan bu değişiklikleri nasıl yaparız üzerinde çalışıyoruz. İki konuda mutabakat var. Onlarla ilgili önümüzdeki günlerde sanıyorum gerekli değişiklikler yapılacaktır.''



''Deniz Feneri Derneği soruşturmasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Almanya'daki davanın kararının istenmesine ilişkin yazısının Adalet Bakanlığına ulaştığını ve yazının Pazartesi günü Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Almanya'ya gönderileceği'' yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Şahin, ''Bu sabah Frankfurt Başkonsolosluğumuza, Alman mahkemelerince verilmiş olan kararın istenmesi için yazı yazıldı. Bu sabah postaya verildi. Zannediyorum önümüzdeki birkaç gün içinde o dosya ilgili Cumhuriyet Savcılığımıza intikal eder'' diye konuştu.





