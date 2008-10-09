Terör zirvesi toplanıyor

Terörle Mücadele Zirvesi, bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin talepleri masaya yatırılacak.
Başbakanlık Merkez Bina’da saat 13.00’de başlayacak toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, MİT Müsteşarı Emre Taner, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve öteki ilgililerin katılması bekleniyor.