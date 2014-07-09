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Dünya
Deutsche Welle

Terör zanlısının kardeşi konuşuyor

Almanya'da, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Zschäpe ile örgüte yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 4 kişinin yargılandığı dava devam ediyor.

09 Temmuz 2014 12:49


Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde bugün davanın 125'inci duruşması görülüyor. Duruşmada, 2011 yılı kasım ayında intihar ettiği öne sürülen terör örgütü NSU zanlılarından Uwe Böhnhardt'ın kardeşi dinlenecek.

Böhnhardt'ın kardeşi, NSU zanlılarının aile fertlerine sunulan tanıklık etmeme hakkından yararlandırılmayacak.

NSU terör örgütüne destek vermek vermekle suçlanan tanığın hücre içi rolü pek fazla bilinmiyor.

Bugünkü duruşmada ayrıca NSU mensuplarına Zwickau'daki Polenz Caddesi üzerinde "hücre evi" kiraladığı ileri sürülen bir kişinin ifadesi alınacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaTürkNasyonal Sosyalist YeraltıZschäpeYüksek Eyalet MahkemesiNSUUwe BöhnhardtZwickau Polenz CaddesiDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

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