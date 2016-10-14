Terör zanlısının intiharı Almanya'yı karıştırdı

Saksonya Eyalet Başbakanı Stanislaw Tillich terör zanlısı Al-Bakr olayında hataları olduğunu teslim etti. "Suriyeli zanlının intihar etmesi mutlaka önlenmeliydi”, diyen Tillich olayın tarafsız bir kurul tarafından aydınlatılmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve araştırma sonucuna göre yasa ve kurallarda değişiklik yapılmasının gerekebileceğini söyledi.

Suriyeli terör zanlısı Caber El Bekir’in Leipzig'deki hücresinde intihar etmesi, Saksonya eyalet resmi makamlarının eleştirilmesine neden oldu. Olayın eyalet meclisi özel komisyonu ya da tarafsız bir komisyon tarafından araştırılması talep ediliyor. Yeşiller Partisi Federal Milletvekili Renate Künast intihar olayının en ince ayrıntısına kadar ve tarafsız bir şekilde aydınlatılması gerektiğini söyledi. Künast terör zanlısının gözaltındayken canına kıyabilmesinin ‘skandal' olduğunu belirtti.

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Johannes Fechner bir radyoya verdiği demeçte Saksonya resmi makamlarının El Bekir olayındaki zincirleme hatalarından dolayı özür dilemediklerini belirtti ve Saksonya eyalet parlamentosunun soruşturma komisyonu kurarak bütün merak edilen hususlara açıklık getirmesini istedi.

Cezaevinde intiharlar artıyor

Almanya'nın tanınmış kriminoloji uzmanlarından Christian Pfeiffer de Saksonya emniyet ve yargı organlarının uygulamalarının dehşet verici olduğunu belirterek, "Terör zanlısı Arapça konuşan bir diğer tutuklu ile iki kişilik hücreye kapılmalı, ya da hücresinde 24 saat süreyle gözetim altında tutulmalıydı”, dedi.

Pazartesi akşamı terör şüphesiyle gözaltına alınan Caber El Bekir ifadesi alınamadan çarşamba günü hücresinde intihar etmişti. Terör saldırısı hazırlığı içinde olduğu tahmin edilen El Bekir’in sığındığı Suriyelilerin evinde zararsız hale getirilerek polise teslim edilmişti.

Funke Medya Grubu’na bağlı bir gazetede çıkan habere göre Alman cezaevlerindeki intihar olaylarında iki yıldır artış kaydediliyor. Haberde 2013 yılında 48 olan intihar vakalarının 2015 yılında 67'ye çıktığına ve 2000 – 2015 yılları arasında toplam bin 189 tutuklu ve mahkumun cezaevlerinde intihar ettiğine de yer verildi.

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DW, dpa, epd/AG, GA