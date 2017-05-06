Terör zanlısı Franco A.'nın mühimmat çaldığı iddia edildi

Almanya'da kendisine Suriyeli sığınmacı süsü vererek sığınma başvurusunda bulunan ve bir süre önce terör şüphesi ile göz altına alınan Alman askeri ile ilgili ayrıntılar su yüzüne çıkmaya devam ediyor. Askeri çevrelerden verilen bilgilerde sahte sığınmacı kimliği ile bir terör saldırısı planlamakla suçlanan Franco A. adlı üstteğmenin ordudan büyük miktarda mühimmat çaldığı bildirildi. Söz konusu askerin suç ortağı olduğu düşünülen arkadaşının evinde Alman ordusuna ait bin kadar mermi bulunduğu belirtildi. Bulunan mermilerin P8 tipi beylik tabancalar, G3 ve G36 tipi otomatik silahlar ve makineli tüfekler için kullanılabileceğine dikkat çekildi.

Üsteğmen Franco A.'nın büyük olasılıkla atış talimleri yaptığı sırada çalmış olduğu tahmin ediliyor. Soruşturmayı yürüten ordu yetkilileri mermilerin hangi yoldan dışarı çıkarıldığını aydınlatmaya çalışıyor.

Mülteciler Dairesi'nde 2 kişi açığa alındı

Bununla birlikte Franco A. adlı askerin sahte Suriyeli kimliği ile yaptığı iltica başvurusunu değerlendiren Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'deki (BAMF) kamu görevlisi ile çeviri yapan kişinin açığa alındığı duyuruldu. Franco A. adlı askerin söz konusu başvuru esnasında çevirmen ile Fransızca konuştuğu belirtildi.

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Başkanı Jutta Cordt konuya ilişkin yaptığı açıklamada "olmaması gereken hatalı bir karar" alınmış olunduğunu belirtti ve sığınma başvurusu sürecine katılan memurların doğru çalışmamış olduğunu teslim etti. Cordt, şimdi Suriyeli ve Afgan mültecilerin geçen yıl ve bu yıl yaptıkları iltica başvurularına verilen iki bin olumlu yanıtın tek tek incelendiğini söyledi.

Terör hazırlığı şüphesi altındaki Franco A.’nın Bavyera eyaletindeki bir sığınmacı kayıt merkezinde kendisini Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirdiği ve 2016 yılının kasım ayında geçici koruma statüsü kazandıktan sonra sığınmacılara yapılan para yardımından faydalandığı tespit edilmişti.

Alman Savunma Bakanı zararı gidermeye çalışıyor

Öte yandan Alman ordusunda yönetim krizi olduğunu söylemesi üzerine muhalefetin ve orduya bağlı kuruluşların eleştiri oklarına hedef olan Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise sert çıkışının etkilerini azaltmaya çalışıyor. Bakan, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada "aşırı sağcı olduğu sanılan üsteğmen Franco A.’ya ilişkin görüş belirtirken ordu içinde çok sayıda dürüst asker olduğunun da altını çizmem gerekirdi" diye konuştu.

Der Spiegel'in haberinde Alman Savunma Bakanı’nın "Ordudaki gizli aşırı sağcı eğilimler ile erken ve sistematik olarak ilgilenmiş olmayı ümit ederdim" ifadelerine yer verildi.

Von der Leyen'e eleştiriler sürüyor

Von der Leyen’e yönelik eleştiriler ise devam ediyor. Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Martin Schulz, "Sayın von der Leyen artık kendini savunmayı bırakıp aydınlatma görevini yerine getirmeye yönelmelidir" dedi. Parti Genel Sekreteri Katarina Barley ise Funke medya grubuna verdiği demeçte istihbarat birimlerini ve bunların koordinasyonundan sorumlu Başbakanlık Müsteşarı, Hıristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Peter Altmaier’i de eleştirdi.

Üsteğmen Franco A. Suriyeli mülteci kimliğiyle aylardır saldırı hazırlığı yaptığı şüphesiyle geçen hafta tutuklanmıştı. Der Spiegel dergisi, Franco A.'nın aşırı sağ görüşlerine dair 2014 yılında Alman ordusuna somut ihbarlar gelmesine rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmadığını bildirmişti.

Der Tagesspiegel gazetesi güvenlik birimlerine dayandırdığı haberde, üsteğmen Franco A.’nın eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ile Adalet Bakanı Heiko Maas’ı suikast düzenlemek istediği potansiyel politikacılar listesine almış olduğunu bildirmişti. Federal Başsavcılığın devletin güvenliğini tehlikeye düşüren ağır bir terör suçuna hazırlık yapıldığı şüphesi ile Franco A. hakkında yürüttüğü soruşturma sürüyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Kna/Reuters/Afp, ÇA/BD