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Deutsche Welle

Terör zanlısı Abrini yakalandı

Belçika polisi, Paris saldırılarının zanlısı olarak aranan Muhammed Abrini'nin yakalandığını duyurdu. Belçika medyasında, Abrini'nin Brüksel saldırılarının 3. şüphelisi 'şapkalı adam' olduğu iddia edildi.

08 Nisan 2016 21:58


Brüksel saldırılarıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle cuma günü çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Brüksel Savcılığı, gözaltıları doğrularken, konuya ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

Belçika medyasında, gözaltına alınan kişiler arasında Brüksel Havalimanı'ndaki saldırıların üçüncü zanlısı olduğu iddia edilen ve kayıtlarda şapkalı olarak görülmesi nedeniyle 'şapkalı adam' olarak anılan kişinin de bulunduğu öne sürüldü. Ancak yetkililer, bu bilgiyi henüz doğrulamadı.

Yakalanan kişi Muhammed Abrini

Belçika medyasında yer alan haberlere göre, 'şapkalı adam' bugün yakalanan 31 yaşındaki Muhammed Abrini. Paris saldırılarının baş zanlıları Abdeslam kardeşlerin yakın arakadaşı olduğu belirtilen Abrini, Paris saldırıları ile de bağlantılı olduğu şüphesiyle uzun süredir Interpol tarafından aranıyordu. VRT televizyonu, Abrini'nin Brüksel'in Anderlecht semtinde yakalandığını öne sürdü. Belçika Polisi, Abrini'nin yakalandığını doğruladı.

Paris'te 13 Kasım'da düzenlenen IŞİD saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti. Brüksel'de 22 Mart'ta metro ve havalimanında meydana gelen saldırılarda ise 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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