T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Terör zanlısı Abdeslam Fransa'ya iade edildi

130 kişinin hayatını öldürüldüğü Paris'teki terör saldırılarının baş zanlılarından Salah Abdeslam'ın Belçika tarafından Fransa'ya iade edildiği bildirildi.

27 Nisan 2016 15:01

Fransa'nın başkenti Paris'te 130 kişinin öldürüldüğü
terör saldırılarının baş
zanlılarından Salah Abdeslam Belçika tarafından Fransa'ya iade edildi. Belçika
Başsavcılığı Abdeslam'ın Çarşamba sabahı Fransız makamlarına teslim edildiğini
bildirdi.
Abdeslam'ın geçen
yıl kasım ayında Paris'te düzenlenen saldırıların dışında, 22
Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilen terör saldırıları ile olası başlantıları Belçika'da
hakkında güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya girmek ve polis memurlarını öldürmeye
teşebbüs suçlaması  bulunan Abdeslam 18 Mart'ta ülkenin kuzeyindeki Beveren
kentinde yakalanmıştı. Belçika makamları, Brüksel saldırılarının Abdeslam'ın
suç
ortakları tarafından düzenlendiğinden yola çıkıyor.
26 yaşındaki Salah
Abdeslam'ın ağabeyi Halid Abdeslam da 13 Kasım Paris
saldırılarında yer alan intihar saldırganlarından biri idi. Paris ve Brüksel'deki
sözkonusu saldırılar IŞİD tarafından üstlendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ParisSalah Abdeslam BelçikaFransaBaşsavcılığıAbdeslamFransızMartBrükselBelçikaBeverenSalah AbdeslamHalid AbdeslamKasım ParisIŞİDDeutsche Welle Türkçe Reuters/dpa/AFP ET/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24