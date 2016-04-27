Terör zanlısı Abdeslam Fransa'ya iade edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te 130 kişinin öldürüldüğü
terör saldırılarının baş
zanlılarından Salah Abdeslam Belçika tarafından Fransa'ya iade edildi. Belçika
Başsavcılığı Abdeslam'ın Çarşamba sabahı Fransız makamlarına teslim edildiğini
bildirdi.
Abdeslam'ın geçen
yıl kasım ayında Paris'te düzenlenen saldırıların dışında, 22
Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilen terör saldırıları ile olası başlantıları Belçika'da
hakkında güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya girmek ve polis memurlarını öldürmeye
teşebbüs suçlaması bulunan Abdeslam 18 Mart'ta ülkenin kuzeyindeki Beveren
kentinde yakalanmıştı. Belçika makamları, Brüksel saldırılarının Abdeslam'ın
suç
ortakları tarafından düzenlendiğinden yola çıkıyor.
26 yaşındaki Salah
Abdeslam'ın ağabeyi Halid Abdeslam da 13 Kasım Paris
saldırılarında yer alan intihar saldırganlarından biri idi. Paris ve Brüksel'deki
sözkonusu saldırılar IŞİD tarafından üstlendi.