Terör zanlısı Abdeslam Fransa'ya iade edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te 130 kişinin öldürüldüğü

terör saldırılarının baş

zanlılarından Salah Abdeslam Belçika tarafından Fransa'ya iade edildi. Belçika

Başsavcılığı Abdeslam'ın Çarşamba sabahı Fransız makamlarına teslim edildiğini

bildirdi.

Abdeslam'ın geçen

yıl kasım ayında Paris'te düzenlenen saldırıların dışında, 22

Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilen terör saldırıları ile olası başlantıları Belçika'da

hakkında güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya girmek ve polis memurlarını öldürmeye

teşebbüs suçlaması bulunan Abdeslam 18 Mart'ta ülkenin kuzeyindeki Beveren

kentinde yakalanmıştı. Belçika makamları, Brüksel saldırılarının Abdeslam'ın

suç

ortakları tarafından düzenlendiğinden yola çıkıyor.

26 yaşındaki Salah

Abdeslam'ın ağabeyi Halid Abdeslam da 13 Kasım Paris

saldırılarında yer alan intihar saldırganlarından biri idi. Paris ve Brüksel'deki

sözkonusu saldırılar IŞİD tarafından üstlendi.

