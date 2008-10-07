Terör yasaları değişiyor

Terörde AB yasaları by-pas edilecek

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Adalet Bakanı Şahin, askerden gelen 5 yasal değişiklik talebi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Bakanlığın, operasyon yetkisi ve arama konularında yasal değişiklik yapacağı öğrenildiAdalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, terörle etkin mücadele edebilmek için 5 farklı yasal değişiklik talebinde bulunan Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın taleplerinden ikisi üzerinde mutabakata vardıklarını, bu taleplerle ilgili yasa ve yönetmeliklerde önümüzdeki günlerde değişiklik yapılacağını söyledi. Bakanlığın, operasyon yetkilerinin genişletilmesi ve arama konusunda yasal değişiklik yapılması taleplerine sıcak baktığı öğrenildi.Şahin, dün Ankara Adliyesi'ni ziyaretinde "Terörle mücadelede yeni bir takım kararların alınmasına ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" dedi.Mevzuatın terörle mücadelede zafiyete yol açtığını belirten Şahin, yasal değişiklik talebinde bulunan Genelkurmay, jandarma ve polisin isteklerinin uzman savcıların da katıldığı bir toplantıda değerlendirildiğini hatırlattı. Şahin şöyle devam etti: "Toplantıya ilişkin rapor bana ulaştı. Genelkurmay ve Jandarma'dan gelen 5 talep vardı.Komisyon, bunlardan ikisiyle ilgili yasal düzenleme ve yönetmelik değişikliği yapılması konusunda bir karar almış. Ben de katılıyorum. Mutabakat sağlanamayan 3 konuyla ilgili kasım başında yeniden çalışma yapılacak" diye konuştu.Bu arada, hükümetin, Türk Ceza Kanunu’nun “Eve dönüş ve Pişmanlık” olarak nitelendirilen 221. maddesini yeniden gündemine aldığı ileri sürüldü. Ancak, nasıl bir düzenleme yapılacağı konusunun netleşmediği belirtildi.Bakan Şahin, hangi konuda değişiklik yapılacağı sorusuna "Detaylarına girmeyeceğim" yanıtı verirken, taleplerden bazılarının şunlar olduğu öğrenildi:Güvenlik güçlerine, "şüphelendiği kişiden elbisesini çıkartmayı isteme" ve aracının içerisini arayabilme yetkilerinin tanınması.Operasyona çıkan askerlere, polis ve jandarma tarafından kullanılan kolluk kuvveti yetkisinin tanınması. Jandarmaya, teröristlerin takibini yaptıkları olaylarda, polisin görev alanında da yetki kullanma izni verilmesi.Kolluk kuvvetlerine, konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda acil durumlarda hâkim kararı olmaksızın arama yapma yetkisi verilmesi.En fazla 4 gün olarak belirlenen gözaltı süresinin uzatılması. Gözaltına alınan kişilerin sorgularında avukat bulundurulması uygulamasının gözden geçirilmesi.Cep telefonu kullanarak gerçekleştirilen bombalı saldırıların önüne geçilebilmesi için bazı bölgelerde cep telefonu kullanımının süreli olarak engellenebilmesi.