Terör uzmanı uyardı: Yeni saldırılar olabilir

Berlin merkezli Politika ve Bilim Vakfı terör uzmanı Guido Steinberg, IŞİD'in Avrupa'da yeni saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu. IŞİD'in merkezi olan Irak ve Suriye'de radikal İslamcıların baskı altına alınmasıyla yeni saldırılar planlama becerilerinin azaldığına işaret eden Steinberg, ancak İspanya'daki saldırının IŞİD'in zayıf olmadığını gösterdiğini vurguladı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Steinberg, "Sadece kendi başına hareket ederek bıçaklı saldırılar düzenleyenlerin olduğunu düşünmemeliyiz" dedi.

Almanya'nın tanınmış terör uzmanlarından Steinberg, Avrupa'da terör tehdidinin beş ila on yıl daha sürmesinin beklendiğini, şu aşamada Paris'te olduğu gibi büyük çaplı saldırıların önlenmeye çalışıldığını belirtti.

"IŞİD ideolojik olarak cazip"

IŞİD'in ideolojik açıdan özellikle gençler için çok cazip olduğunu hatırlatan Steinberg, bu gençlerin önümüzdeki yıllar içinde geri kazanılmasının mümkün olmadığını ifade etti. Hepsinin kontrol edilmesinin de mümkün olmadığını belirten Steinberg, "IŞİD teröristlerinin sayısının El-Kaide sempatizanlarından daha fazla" olduğunu kaydetti.

Steinberg, buna rağmen IŞİD'in saldırı planları yapma becerisinin zayıfladığını dile getirdi. Terör uzmanı Steinberg, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in kalesi sayılan Rakka'da saldırı planları yapmanın artık mümkün olmadığını ve IŞİD'in önde gelen isimlerinin öldürüldüğünü hatırlattı. Steinberg, IŞİD'e yönelik baskı arttıkça, radikal İslamcıların saldırı planları yapmasının zorlaştığını vurguladı.

Önceden planlanan saldırılar

Ancak IŞİD'in bu duruma hazırlıklı olduğuna ifade eden Steinberg, bazı saldırıların 2013 yılının sonunda planlandığına dikkat çekti. Steinberg, "IŞİD'in Rakka'dan vereceği bir talimat olmaksızın bazı eski planların başarıyla hayata geçirilmesinden kaygı duymalıyız" şeklinde konuştu.

IŞİD, Suriye ve Irak'ta geçen aylarda ağır kayıplar yaşamıştı. Irak'taki önemli merkezlerinden Musul'dan çıkartılan IŞİD, Suriye'de kalesi sayılan Rakka'nın yarısında kontrolü kaybetmişti. Bunun yanı sıra IŞİD'in sözcüsü ve propaganda sorumlusu Ebu Muhammed el-Adnani geçen yıl öldürülmüştü.

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dpa/JD/HS