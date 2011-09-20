-Terör tehdidi ile karşı karşıyayız ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk milletinin büyük bir terör tehdidi ve tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, ''Dağlarımız, şehirlerimiz, caddelerimiz kanlı tezgahını kuran caniler tarafından kuşatılmış durumdadır'' dedi. Bahçeli, Kızılay'daki patlamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ''Şerefsiz ellerce bir binek otomobiline yerleştirilen bomba düzeneğinin infilak etmesi neticesinde, üç sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiş, üçü ağır olmak üzere otuz dört kişi de yaralanmıştır'' ifadesini kullandı. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bahçeli, saldırıyı nefretle lanetlediğini belirterek, faillerin yakalanarak cezaya çarptırılmalarını temenni etti. ''Başkentin en işlek ve kalabalık bir yerinde düzenlenen bombalı saldırı acımasızlığın, gözü dönmüşlüğün ve kana susamışlığın apaçık göstergesidir'' diyen Bahçeli, şunları kaydetti: ''Nitekim Türk milleti büyük bir terör tehdidi ve tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dağlarımız, şehirlerimiz, caddelerimiz kanlı tezgahını kuran caniler tarafından kuşatılmış durumdadır. Şüphesiz buna neden olarak, AKP hükümetinin 'demokratik açılım' isimli yıkım projesi ve kurulan pazarlık masalarında dayatmalara boyun eğen acizliği gösterilebilecektir. Taksim'deki canlı bomba ve Güngören'deki vahşi saldırılardan sonra Ankara'nın göbeğindeki şiddet ve dehşet sarmalı aziz milletimizi büyük bir infiale ve korkuya sevk etmiştir. Artık şehirlerimiz güvenli, rahat ve emniyetli olmaktan hızla uzaklaşmaktadır. Ortadoğu'da 'sultanlık' peşinde koşan Başbakan Erdoğan'ın teröre verdiği prim ve gösterdiği müsamaha bomba, kurşun ve mayın olarak fatura edilmektedir. Her fırsatta Gazze ambargosunu eleştiren Başbakan'ın yönettiği ülkesinin terör ablukasına alındığını görmesi için daha neyin olması ve hangi bedellerin ödenmesi gerekmektedir? Bu kapsamda, PKK'yla müzakere masalarında şerefini kaybedenlere 18 Eylül 2011 tarihinde, Kızılcıhamam'da dile getirdiğimiz ve cevabını beklediğimiz dokuz sorudan birisini tekrar sormak ve karşılığını acilen beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum: 'MİT eski müsteşar yardımcısının dile getirdiği, metropollere PKK tarafından yerleştirilen ve vatandaşlarımızı vahşice öldürmeye ayarlı bombalar hangi şehirlerimizdedir? Bu konuda bir tedbir alınmış, failler yakalanmış mıdır?' Eğer Başbakan Erdoğan ve hükümeti, zerre kadar haysiyet, millet sevgisi ve Allah korkusu taşıyorsa bu sorunun karşılığını bir an önce vermelidir. Şayet şehirlerimize yerleştirilen bombalar tespit edilip de gerekli tedbir bu zamana kadar alınmamışsa, meseleye muttali olan ve konuyla ilgili bilgisi bulunan devlet görevlileri ya da siyaset adamları birinci dereceden vatana ve Türk milletine ihanet etmiş olacaklardır.'' Bahçeli, MHP'nin milletin musibetlerden, belalardan ve hunhar saldırılardan muhafaza edilebilmesi için hükümetin ''Gizlediği gerçekleri ve eğer varsa bomba krokilerini açıklamasını istediğini vurgulayarak, ''Bugünkü karanlık süreçte, Başbakan Erdoğan ve hükümeti büyük bir haysiyet, namus, itibar, vicdan, dürüstlük ve insanlık imtihanıyla yüz yüzedir'' görüşünü savundu.