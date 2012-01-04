-Terör tazminatları için kanun teklifi TBMM (A.A) - 04.01.2012 - CHP, terör ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar görenlere ödenen tazminatın artırılması için kanun teklifi verdi. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun'da değişiklik yaparak, tazminat miktarının belirlenmesi için memur aylık katsayısı ile çarpılan 7000 bin gösterge rakamının, 20000'e yükseltilmesini öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, terör ve terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar görenlere ödenen tazminatın, günümüz şartlarında artık yeterli olmadığı belirtildi. Bir olayın, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanmasına İlişkin Kanun kapsamında değerlendirilmesi için, kişinin bir terör eylemi ya da terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucu zarara uğramış olması gerektiği hatırlatılan gerekçede, ''Her iki durumda da kişinin uğradığı maddi zararlar bu kapsamda değerlendirilip, meydana gelen zarar karşılanmaktadır. Ancak memur aylık katsayısının Bakanlar Kurulunun nakdi ödemeye esas tutulan gösterge rakamının çarpılması ile ulaşılan tazminatlar, yasanın çıkış tarihinde itibaren herhangi bir şekilde revize edilmediğinden, günümüz koşullarına göre vatandaşlarımızın zararlarını tazmin etmeye yetmemektedir'' ifadelerine yer verildi.