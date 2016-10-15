Terör şüphelisinin ağabeyi Berlinli imamı suçladı

Alman Der Spiegel dergisine konuşan terör şüphelisi Caber El Bekir'in ağabeyi Alaa El Bekir, kardeşinin Berlin'de radikalleştiğini ileri sürdü. Derginin haberinde, 22 yaşındaki Caber El Bekir'in radikalleşmesinde Berlinli bir imamın rol oynadığı belirtildi. Ağabeyi Berlinli imamın Suriye'de savaşması için kardeşinin beynini yıkadığını ve kardeşinin eylül 2015'te IŞİD'e katıldığını ifade etti.

Caber El Bekir'in Şam yakınlarında yaşayan ağabeyi Alaa El Bekir kardeşinin ölüm haberinin ardından, Deutsche Welle'yle yaptığı video söyleşide "Bir Arap olarak benim yanıtım intikam" şeklinde konuştu. Alaa El Bekir mülteci olarak Almanya'ya geleceğini ve Alman polisinden davacı olacağını söyledi.

Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre Caber El Bekir'in saldırı planlarının ortaya çıkarılmasında ise Alman polisine bir ABD istihbarat servisi yardımcı oldu. Haberde Amerikan istihbarat servisinin Caber El Bekir'in Suriye'deki IŞİD bağlantısıyla telefon görüşmelerini dinlediği ve konuyla ilgili Alman makamlarını bilgilendirdiği ifade edildi. Yapılan görüşmelerden birinde patlayıcı yapımı ve muhtemel saldırı hedeflerinin konuşulduğu belirtildi. Ayrıca El Bekir'in "Berlin'deki büyük bir havaalanının trenden daha iyi olacağı" ifadesini kullandığı kaydedildi.

Eylül ayında Berlin'e gitti

Berlin-Brandenburg Radyo Televizyon Kurumu rbb ve Berliner Morgenpost gazetesinde yer alan haberlere göre Caber El Bekir, Berlin'deki havalimanlarından birine terör saldırısı düzenlemeyi planlıyordu. El Bekir'in eylül ayında Berlin'e giderek burada bir gece kaldığı ve bir kişiyle buluştuğu belirtildi. Ancak El Bekir'in bu dönemde henüz istihbarat birimleri ve polisin merceği altında bulunmadığı kaydedildi.

Terör şüphelisi Caber El Bekir çarşamba günü Leipzig'de konduğu hücrede kendini asarak intihar etmişti.

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AFP/Reuters/dpa/BW/JD