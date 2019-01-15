Terör şüphelisi otobüste yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, \'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek\' suçundan aranan kişi yakalandı.

Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, yolculardan Mahsur K.\'nin \'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek\' suçundan arandığı belirledi. Gözaltına alınan Mahsur K.\'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.