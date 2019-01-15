T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terör şüphelisi otobüste yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, 'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan aranan kişi yakalandı

15 Ocak 2019 14:19

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, \'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek\' suçundan aranan kişi yakalandı.
Eskişehir-Bursa karayolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan ekipler, yolculardan Mahsur K.\'nin \'PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek\' suçundan arandığı belirledi. Gözaltına alınan Mahsur K.\'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİREskişehirBursaBatıkent MahallesiOtobüsteMahsurGözaltına
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24