Erdoğan: Terör saldırısında ölen siviller şehit sayılacak

T24 - AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, şehitlerin dul ve yetimleri ile gazileri ilgilendiren çeşitli kanun ve KHK'larda değişikliğe gidileceğini belirterek, böylece şehitlik, gazilik, malullük kapsamını daha da genişleteceklerini, şehit yakınları ile gazilere daha geniş imkanlar sunacaklarını açıkladı. Buna göre, terör saldırılarında ölen siviller şehit kategorisinde olacak. Şehit ve gazi yakınlarıyla ilgili 5 kanun teklifi hazırladıklarını grup toplantısında dile getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin CHP'den kopya aldığını söyledi.

"Gazilerimize ve şehitlerimize ve onların yakınlarına her türlü değeri veriyoruz. Başbakan kalkmış 'Şu kanun teklifini Parlamento'ya getireceğiz' diyor. Biz 5 tane kanun teklifi hazırlamışız.Bizden kopya alıyorlar. Varsın alsınlar. Bu ülkenin sorunu çözülecekse CHP her türlü katkıyı vermeye hazırdır" dedi.

"Gazilerimize ve şehitlerimize ve onların yakınlarına her türlü değeri veriyoruz. Başbakan kalkmış 'Şu kanun teklifini Parlamento'ya getireceğiz' diyor. Biz 5 tane kanun teklifi hazırlamışız.Bizden kopya alıyorlar. Varsın alsınlar. Bu ülkenin sorunu çözülecekse CHP her türlü katkıyı vermeye hazırdır" dedi.

''Elbette dünyalar da bağışlansa, şehit olmuş bir ailenin evladı geri gelmeyecek, kaybedilmiş bir uzuv yerine konmayacaktır'' diyen Erdoğan, ancak şehit yakınlarının, milletçe herkesin üzerinde kutsal bir emanet olduğunu vurguladı. Erdoğan, ''Aynı şekilde gaziler bize tevdi edilmiş çok büyük emanetlerdir. Açık bir şekilde canını feda etmiş şehitlerimizin yakınlarına, vatanları için fedakarlıkta bulunmuş gazilere sahip çıkmak bizim en öncelikli asli en önemli vazifemizdir'' diye konuştu.

Erdoğan'ın şehit yakınları ve gazilere sağlanan yeni imkanları şöyle açıkladı:

''Şu an itibariyle şehit dul ve yetimleri ile gazilere çeşitli kanunlar çerçevesinde ayni ve nakdi yardımlar yapılıyor. Şehit dul ve yakınları ile gazilere bir defalık olmak üzere devlet ve vakıflar tarafından çeşitli tazminatlar ödeniyor. Bu kişilere ayrıca aylık ödemeler de yapılıyor. SGK tarafından yılda bir defa çocuklara eğitim yardımı veriliyor. TOKİ tarafından faizsiz konut kredisi imkanı sağlanıyor. Şehit olan veya malul olan hak sahiplerinden birine şu an itibariyle iş imkanı sağlanıyor. Şehit dul ve yetimleriyle malullere elektrik ve su paralarında belli oranda indirim yapılıyor. Bu kişiler toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanıyor. 10 yıl süreyle kiraları ödeniyor. Askerlik muafiyetinden istifade ediyorlar. Yine bu kardeşlerimize çeşitli vergi muafiyetleri uygulanıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak şehit aileleri ve gazilerle ilgili doğrudan ilgilenecek bir daire başkanlığı kurduk. Bu daire başkanlığının koordinasyonunda ilgili kanunlar tarandı. İhtiyaçlar belirlendi. Şimdi biz şehitlerimizin dul ve yetimleri ile gazilerimizi ilgilendiren çeşitli kanun ve KHK'larda 20 maddeyi değiştiriyoruz. Bu 20 maddedeki değişiklikle şehitlik, gazilik, malullük kapsamını daha da genişletiyor, şehit yakınlarıyla gazilerimize daha geniş imkanlar sunuyoruz.

Şehit yakınları ve gazilere yapılacak gayrimenkul hibelerine muafiyet getiriyor, bu hibelerin vergi matrahından düşürülmesini sağlıyoruz. Tüm yurtta toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma şartını yeniden düzenliyoruz. Şehit ve gazilerin tüm çocukları bu haktan yararlanacak.

Toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmak için artık sosyal güvenlik şartı aranmayacak. Bürokratik engellerin kaldırılması için de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yönetmelik çıkarma yetkisi veriyoruz.

Terörle mücadele kanunu kapsamındaki er ve erbaşlar ile geçici köy korucularının da artık faizsiz konut kredisi imkanından yararlanmalarını getiriyoruz.

2008 yılının Ekim ayından sonraki harp malullerinin de faizsiz konut kredisinden yararlanmasını sağlıyoruz. Malul olan gazilerimize sağlanan bakım desteğini köy korucuları ve sivil vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Bakım desteğini bir asgari ücret tutarından iki asgari ücret tutarına çıkarıyoruz.

Katılım payı alınmayacak

Terörle mücadele görevlerini ifa ederken yaralanan kamu çalışanı ve sivillerin malullükleri kesinleşinceye kadar her türlü sağlık ve tedavi hizmetleri artık hiçbir katılım payı alınmaksızın yapılacaktır.

Terörle mücadele esnasında yaralanan ve tedavisi devam eden personele bir yıl süreyle ödenen özel harekat ve operasyon tazminatının ödeme süresini 12 aydan 24 aya kadar çıkarıyoruz.

Terörle mücadele görevi sırasında olmasa bile görevleri esnasında yararlanan bakıma muhtaç olan vazife harp malulleri ile köy korucuları da artık ihtiyaç duydukları her türlü iyileştirici rehabilite edici araç gereçlerden veya araç gereçlerin temininde katkı payı ödemeyecekler. Maluliyeti sürekli olanlar, sağlık durumlarında meydana gelen değişikliğe göre malullük derecelerini değiştirebilecekler.

Şehitlik ve gazilik kapsamı genişletiliyor

Şehit ve gazi sayılma kapsamını genişletilecek. Terör olayları sebebiyle göreve gidiş ve dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucu yaralanan sakatlanan ve hayatını kaybedenler kanun kapsamına alınacak. Trafik ve yol güvenliği ile tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerinde görevliyken, meydana gelen olayları aynı şekilde bu kapsama alıyoruz. Mülki idare amirleriyle ilgili dar kapsamı genişletiyoruz. Her derecede polis okulları ve askeri okullarda okumaya hak kazanıp, geçici kaydı yapılan veya yaşları 18'in altında olan öğrencileri aynı şekilde kanun kapsamına alıyoruz.

Terör eylemlerinde hayatını kaybeden sivilleri şehit kategorisine alıyoruz. Terör sebebiyle hayatını kaybeden ya da malul olan sivillere ve yakınlarına tazminatın yanında aylık bağlıyoruz.

Örneğin Batman'da şehit edilen Mizgin Doru, Bingöl'de şehit edilen Hatice Belgin, Kumrular Sokak'ta şehit Edilen Mustafa Bingöl, artık kanunen de şehit sayılacak.

Mevcut durumda şehitlerin yakınlarına, ailesinden birine veya eşine veya çocuğuna bir istihdam hakkı tanınıyordu. Yapılacak düzenlemeyle biri eşi ya da çocuğu diğeri ailesi olmak üzere istihdam hakkını 2'ye çıkarıyoruz. Anne-babaya ödenen maaştı halihazırda malullük ve muhtaçlık şartı aranıyor. Bu şartı da ortadan kaldırıyoruz. Artık anne-babalara maaş bağlanması için malullük ve muhtaçlık şartı aranmayacak. Muhtaçlık belgesi de istenmeyecek.'

Başbakan Erdoğan, ''Allah hiç kimseye evlat acısı, eşini, babasını kardeşini kaybetme açısı yaşamasın. Bütün bu düzenlemelerin şehit yakınlarına, gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

Kılıçdaroğlu: AKP bizden kopya alıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında ayrıntılarını açıkladığı şehit ve gazilerin imkanlarının genişletileceği paketi CHP'den kopya aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a cevaben şunları söyledi: "Gazilerimize ve şehitlerimize ve onların yakınlarına her türlü değeri veriyoruz. Başbakan kalkmış 'Şu kanun teklifini Parlamento'ya getireceğiz' diyor. Biz 5 tane kanun teklifi hazırlamışız.Bizden kopya alıyorlar. Varsın alsınlar. Bu ülkenin sorunu çözülecekse CHP her türlü katkıyı vermeye hazırdır."

İşte CHP'nin şehit ve gazi yakınları için hazırladığı teklif