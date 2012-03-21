Kılıçdaroğlu: Türkiye büyük ama Erdoğan küçük Başbakan

T24 - CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti grubunda konuşma yapıyor. Kılıçdaroğlu, şehit ve gazilerle ilgili düzenlemeyi değerlendirdi ve CIA Başkanı'nın ziyaretini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu’nda konuştu.

Sözlerine şehitler ve gazilerle ilgili sorunlara değinerek başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın birkaç saat önce şehit ve gaziler için açıkladığı kanun tasarısına değindi.

Daha önce beş tane kanun teklifi hazırladıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, hükümetin Afganistan'daki şehitlerin ardından aklının başına geldiğini söyledi. Hükümetin kendilerini takip ettiğini belirten CHP Lideri, "Olsun varsın" dedi.

'CIA Başkanı çuvalcı komutan'

Geçen hafta CIA Başkanı'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğini söyleyen CHP Lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz bunların arasındaki eski bir hukuk var. 4 Temmuz'da Türk askerlerinin Irak'ta başına çuval geçirenlerin komutanıydı. Ne konuşuyorsun onunla? Başını uzatıyorsun çuval geçiriyorlar. Çuval olayının ardından 'nota verilecek mi ABD'ye sorusuna şöyle yanıt vermişti: 'Nota dediğiniz öyle müzik notası değil. Bunların bir ağırlığı vardır. Aklınıza esince nota verilmez' demişti. Şimdi kalkmış Afganistan'daki şehitlerin ardından 'Türkiye büyük bir ülke' diyor. Ben Türkiye'nin büyüklüğüne inanıyorum da sen küçük bir Başbakan'sın."

'Herkes suçlu o değil'

Başbakan'ın konuşmalarındaki üslubunu da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Başbakan ağzını açıyor küfür, birinin artık yeter demesi lazım. Türkiye'yi bir yas bölgesi haline getirdi. Bir tarafta şehitler bir tarafta deprem mağdurları. Ama sanki iktidar değil muhalefet. Nerede bir şey olsa AKP dışında herkes suçlu. sen 10 yıldır iktidardasın. Esenyurt'ta 10 tane yoksul işçi yanarak öldü. Çıktılar 'Bizim yeni iş yasasına ihtiyacımız' dediler. Elinden tutan mı var? Yapsaydın bu zamana kadar" diye konuştu.

AK Parti iktidarında 10 bin 723 işçinin iş kazası sonucunda hayatını kaybettiğini dile getiren CHP Lideri, "Dünya üçüncüsü, Avrupa birincisiyiz. Ellerinden gelse bunu da CHP'ye yüklerler" dedi.

'Sivas'a hayırlı olsun'

Sivas katliamı sanıkları hakkındaki zamanaşımı kararının ardından Başbakan'ın 'Hayırlı olsun' sözlerini hatırlatan CHP Lideri "Bir sürü insan bundan etkilendi. Neden tahrik ediyorsun, empati kurmuyorsun" diye konuştu.

'Emine Akçay neden öldü?'

Çocukları aç olduğu için kendisini asan Emine Akçay'ı hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bir annenin 7 yaşındaki çocuğunu saç kurutma makinesi ile ısıttığı yer sosyal devlet değildir" dedi. CHP'nin 12 Haziran seçimleri için hazırladığı kampanyasında geçen yardım vaatlerini hatırlatan CHP Lideri "O yardımları alsaydı Emine Akçay hayatta olacaktı. Hani sen kömür dağıtıyordun? Neden Emine Akçay'a vermedin? Vermedin çünkü sen onu ancak yandaşlarına dağıtırsın.