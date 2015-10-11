Terör saldırısı Almanya'da da protesto edildi



Almanya'nın birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde Ankara’daki bombalı terör saldırısı kınandı.

Hamburg'da bin 500, Berlin'de bin, Mannheim da 700 kişi sokağa dökülürken benzer gösteriler daha az katılımlarla Karlsruhe, Heilbronn, Köln, Dresden, Pforzheim ve Ulm kentlerinde de yapıldı.

Ağırlıklı olarak Kürtler ve solcuların katıldığı gösterilerde Türk hükümeti aleyhine sloganlar atılırken, saldırının sorumlusu olarak Türk devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterildi.

Protesto gösterilerinin olaysız sona erdiği bildirildi. HDP'nin ölü sayısını 122 olarak açıkladığı saldırının sorumluluğunu ise şimdiye kadar üstlenen olmadı.