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Dünya
Deutsche Welle

Terör saldırısı Almanya'da da protesto edildi

Ankara'daki terör saldırısı Almanya'da da protesto edildi. Stuttgart'ta düzenlenen gösteriye beş bin kişi katıldı.

11 Ekim 2015 21:15


Almanya'nın birçok kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen gösterilerde Ankara’daki bombalı terör saldırısı kınandı.

Hamburg'da bin 500, Berlin'de bin, Mannheim da 700 kişi sokağa dökülürken benzer gösteriler daha az katılımlarla Karlsruhe, Heilbronn, Köln, Dresden, Pforzheim ve Ulm kentlerinde de yapıldı.

Ağırlıklı olarak Kürtler ve solcuların katıldığı gösterilerde Türk hükümeti aleyhine sloganlar atılırken, saldırının sorumlusu olarak Türk devleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterildi.

Protesto gösterilerinin olaysız sona erdiği bildirildi. HDP'nin ölü sayısını 122 olarak açıkladığı saldırının sorumluluğunu ise şimdiye kadar üstlenen olmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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