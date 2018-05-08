'Terör propagandası'ndan HDP'li Öztürk'e beraat, Taşdemir'e 1 yıl 8 ay hapis

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan yargılanan HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilirken, aynı suçtan Berdan Öztürk beraat etti.

Şırnak\'ın Cizre ilçesinde, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülüp Erzurum\'un Tekman ilçesinde 26 Şubat 2015\'te defnedilen, PKK adına faaliyet yürüten Özgür Kadın Kongresi üyesi Berjin Demirkaya\'nın da aralarında bulunduğu 5 teröristin cenazelerine katıldıkları tespit edilen HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Taşdemir ile Berdan Öztürk hakkında, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 5\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

\'TERÖRİST CENAZESİNE KATILDILAR\'

Dirayet Taşdemir ve Berdan Öztürk hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların, \'ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden terör örgütü PKK/KCK mensuplarının güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmayı haklı göstermek, terör yöntemlerini kullanmaya özendirmek ve terörizmi yüceltmek\' amacıyla terörist cenazelerine katıldığı vurgulandı. İddianamede, kadın terörist Berjin Demirkaya\'nın cenazesinin Mardin Belediyesi\'ne ait cenaze nakil aracıyla Tekman ilçesi Geçit Mahallesi\'ne getirildiği belirtildi.

\'HALK ASLA BOYUN EĞMEYECEK\'

İddianamede, sanık milletvekili Dirayet Taşdemir\'in taziye çadırında, \"Süreç eski süreç değil, artık Kürtler kendi kendilerini yönetecekler. Halk asla boyun eğmeyecek\" diye başlayıp devam eden konuşmalar yaptığına değinildi. Dirayet Taşdemir ve Berdan Öztürk\'e savunmalarının alınması için talimat yazılmasına rağmen ifade vermek üzere savcılığa müracaat etmedikleri kaydedilen iddianamede, şöyle denildi:

\"Taşdemir ve Öztürk\'ün TBMM çatısı altında kanunların öngördüğü şekilde ve sınırda görev icra etmek zorunda oldukları, vekil sıfatı taşımaları nedeniyle halk nezdinde inandırıcılık ve yönlendiricilik vasfında bir statülerinin bulunduğu, bu statülerinin doğal sonucu olarak yaptıkları açıklamalar ve faaliyetlerin toplumun bir kesimini ideolojik olarak etkileyebileceği, bu noktada halkın ve vatandaşların hukuka aykırı zeminde hareket edebilecek bir duruma ve provokasyona zemin hazırlayabileceği, bu kapsamda sanık milletvekillerinin Berjin Demirkaya isimli terörist cenazesine iştirak etmekle birlikte ilçemiz dışındaki eylemlere de iştirak ettikleri anlaşılmıştır.\"

DURUŞMAYA KATILMADILAR

Erzurum 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen karar duruşmasına iki sanık da katılmadı. Duruşma savcısı, mahkemeye sunduğu mütalaasında, sanıklardan Dirayet Taşdemir\'in katıldığı terörist cenazesinde yaptığı konuşmayı suç unsuru sayarak cezalandırılmasını istedi. Savcı, diğer sanık Berdan Öztürk hakkında ise her ne kadar aynı suçtan soruşturma ve kovuşturma yapılmış ise de sanığın müspet suçu işlediğini gösterir, hakkında mahkumiyetine esas her türlü şüpheden uzak, kesin ve yeterli delil bulunmadığından beraat kararı verilmesini talep etti.

BERAAT VE CEZA

Mahkeme heyeti, yargılama sonucunda, Berdan Öztürk\'ün \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan beraatini kararlaştırdı. Heyet, Dirayet Taşdemir\'i aynı suçtan önce 2 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, iyi hal indirimi uygulayarak Taşdemir\'i 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Taşdemir\'in cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.



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