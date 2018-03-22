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Terör propagandası yapan Suriyeli adliyede

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Ömer E

22 Mart 2018 14:27

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Ömer E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polisinin, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD propagandası yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ömer E. gözaltına alındı. İki gün süren sorgusunun ardından örgüt sempatizanı Ömer E., Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.

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