Terör örgütünün en kanlı 4. saldırısı

T24- Türkiye, Yüksekova ve Çukurca'dan gelen şehit haberleriyle sarsıldı. Yüksekova ve Çukurca'da eş zamanlı düzenlenen terör saldırılarında ilk bilgilere göre 26 asker şehit oldu. Son baskın, terör örgütünün düzenlediği en kanlı 4. baskın olarak tarihe geçti.



Terör örgütü PKK'nın düzenlediği yürek yakan terörist saldırıların ağır bilançosu şöyle:

- 25 Ekim 1985 tarihinde Hakk'ri-Serin Karakolu'na düzenlenen saldırıda 9 askerimiz şehit oldu. - 4 Ağustos 1991 tarihinde Şemdinli-Samanlı Karakolu'na düzenlenen terörist saldırıda 10 askerimiz şehit oldu. - 7 Ekim 1991 tarihinde Hakk'ri-Taşlıtepe Karakolu'na düzenlenen baskında 11 askerimiz şehit oldu. - 25 Ekim 1991 tarihinde Çukurca'ya bağlı Çınarlı ve Çayırlı köylerindeki jandarma karakollarına teröristlerce düzenlenen saldırılarda 17 askerimiz şehit oldu. - 15 Mayıs 1992 Taşdelen Karakolu'na düzenlenen baskınında 27 askerimizin şehit oldu. - 26 Mayıs 1992 tarihinde Hakkari Üzümlü Karakolu'na düzenlenen saldırıda 15 askerimiz şehit oldu. - 20 Temmuz 1992 tarihinde Hakk'ri Sivritepe Karakolu'na düzenlenen saldırıda 10 askerimiz şehit oldu. - 30 Ağustos 1992 yılında Şemdinli Alan Karakolu'na düzenlenen saldırıda 20 askerimiz şehit oldu. - 29 Eylül 1992 tarihinde Şemdinli Derecik Karakolu'na düzenlenen saldırıda 28 askerimiz şehit oldu. - 2 Temmuz 1993 tarihinde Şırnak'ın Çelik Karakolu'na düzenlenen saldırıda 16 askerimiz şehit oldu.

- 1 Ağustos 1993 tarihinde Hakk'ri Serbest Karakolu'na düzenlenen saldırıda 10 askerimiz şehit oldu. - 23 Ağustos 1993 tarihinde Iğdır Sultantopu Karakolu'na düzenlenen saldırıda 14 askerimiz şehit oldu. - 25 Eylül 1993 tarihinde Van-Kanalga Karakolu'na düzenlenen saldırıda 12 askerimiz şehit oldu. - 19 Kasım 1993 tarihinde Hakk'ri-Pirinçeken Karakolu'na düzenlenen saldırıda 10 askerimiz şehit oldu.

- 19 Mart 1995 PKK militanları Tunceli'den Ovacık ilçesine doğru yol alan 50 araçlık konvoya roketatarlarla saldırdı. Olayda 18 askerimiz şehit oldu, 10 asker yaralandı.

- 15 Haziran 1995 tarihinde Şemdinli-Ortaklar Karakolu'na düzenlenen baskında 15 askerimiz şehit oldu. - İran-Irak-Türkiye üçgeninde ve çok riskli bir bölgede bulunan Aktütün Karakolu da sık sık düzenlenen terör saldırılarıyla gündeme geldi. Aktütün Karakolu'na ilk saldırı 13 Eylül 1992'de oldu. 25 askerin şehit edildiği Aktütün Karakolu baskını Irak'ın kuzeyinden gelen 400 kişilik PKK grubu gerçekleştirmişti. Bu saldırıdan 16 yıl sonra 9 Mayıs 2008'de, yine Irak'ın kuzeyinden Leylek ve Çerçele Dağı üzerinden gelen teröristler aynı karakola bu kez 200 kişilik grupla saldırdı. Saldırıda 6 askerimiz şehit

olurken, 19 terörist öldürüldü. Gerçekleştirilen bir başka saldırıda da 17 asker şehit oldu. Çatışmada 23 terörist öldürüldü.

- 21 Ekim 2007'de Kuzey Irak'tan gelen yaklaşık 150 kişilik bir PKK grubu, sınıra 4 kilometre uzaklıkta olan Komando Taburu'na ağır silahlarla saldırdı. Çatışmada, 12 asker şehit oldu, 16 asker yaralandı

- 11 Ağustos 2008'de PKK'lılar tarafında Erzincan'ın Kemah ilçesi Olukpınar köyüne yerleştirilen mayının patlaması sonucu 9 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

- 20 Temmuz 2010'da Hakkari'nin Çukurca ilçesi Hantepe mevkiine düzenlenen baskında 8 askerimiz şehit oldu."