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 TERÖR ÖRGÜTÜNÜN AZMETTİRİCİSİ YAKALANDI

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yaptığı çalışmalarda örgüt adına yapılan birçok eylemin azmettiricisi olduğu tespit edilen şüpheli belirlendi

19 Ocak 2019 13:55

 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik yaptığı çalışmalarda örgüt adına yapılan birçok eylemin azmettiricisi olduğu tespit edilen şüpheli belirlendi. Şüphelinin adresini tespit eden polis, operasyon kararı aldı. 16 Ocak\'ta düzenlenen operasyonda E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli E.D.\'nin yapılan detaylı sorgulamasında \'Silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'Adam öldürmeye teşebbüs\' suçlarından arandığı belirlendi. Emniyette ki işlemleri tamamlanan E.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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