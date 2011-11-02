-Terör örgütüne Almanya'dan destek BERLİN (A.A) - 02.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. ''Terörle mücadelede Almanya'ya yönelik somut olarak üç beklentiniz nedir?'' sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi: ''Böyle rakam tayin ederseniz bu beklenti olmaz. Ben sadece beklentimi genel bir çerçeve içerisinde ifade edeyim, o da şudur: Şu anda Alman yargısının geçmişte almış olduğu birçok kararlar var. Aslında terör örgütüne yönelik sadece şiddet değil, şiddetin ötesinde almış olduğu kararlar var ki o da şudur; yani şiddete yönelmese bile bu şiddete yönelik adımların herhangi bir teşebbüsüne vesile olacak adımların atıldığı dernekler bile bu tür yargılamanın içerisine girebiliyor ve bu konuda bütün yayınlarıyla, her şeyi ile yalan yanlış bilgilendirmeyle bu tür girişimler içerisinde bulunan derneklerin, kaldı ki bakın şu anda biz sizlerle basın toplantısındayız, kısa bir süre önce burada RTL binası işgal edildi. Bunu işgal edenler kimler? Yine aynı şekilde bir siyasi partiyle ilgili böyle bir adım atıldı. Bunlar kimler? Bunların üzerinde durulması gerekir diye düşünüyorum. Bunların uzantıları, bağlantıları çok çok farklı ve 6 milyar Avro gibi Almanya'da sadece toplanılmış para var ve bunlar tabii terör örgütüne mali destek olarak gidiyor. Bunlar tabii gerçekten üzücüdür, düşündürücüdür. Ben inanıyorum ki başta değerli mevkidaşım ve Alman makamları, bunlar hususunda hassasiyetlerini daha da artıracaklardır.''