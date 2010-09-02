-TERÖR ÖRGÜTÜNDEN MEDET UMAN SİYASETİ YADIRGIYORUM MANİSA (A.A) - 02.09.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ''genel af'' tartışmalarına tepki göstererek, ''Ana muhalefet partisi kalkıyor, af tartışmalarını dile getiriyor. Bunun ne alakası var? Terör örgütünden medet uman böylesi bir siyaseti yadırgadığımı ifade etmek istiyorum.'' dedi. Oktay Vural, Manisa'da esnaf ziyaretinin ardından Saruhan Park'ta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vural, gazetecilerin genel af tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine, şöyle konuştu: ''Türkiye ne günlere kaldı. 'Evet' demek için pazarlık ediyorlar. BDP'nin boykotu 'Evet' demektir. Diğer taraftan da ana muhalefet partisi kalkıyor af tartışmalarını dile getiriyor. Bunun ne alakası var. Kimin değirmenine su taşıyorsunuz? Dolayısıyla böyle af tartışmalarını, terör örgütünden medet uman böylesi bir siyaseti yadırgadığımı ifade etmek istiyorum. Bu ifadeler AKP'nin değirmenine su taşımaktır. İktidar ve muhalefetin İmralı canisine gülücükler dağıtarak oluşturduğu siyaseti kınıyorum.'' MHP tabanından ''Evet'' oyu verecekler olduğu yönündeki anketlerin hatırlatılması üzerine Vural, ''Milliyetçileri, ülkücü hareketi, vatanseverleri, bu bölücü projenin önünde engel olarak görenler, bu vebale ortak kılmak istiyor. Yani Bir MHP'li ve ülkücü önce vatan der, önce millet der. Niye 'Evet' diyecekmiş? Git PKK ile ateşkes yap diye mi? Git demokratik özerklik taleplerini cesaretlendir diye mi 'Evet' diyecek. Git Türk milleti tabirini anayasadan çıkart diye mi destek verecek. Bugün kafa karışıklığı ile bunların üzerinde bir oyun oynanıyor. Bu oyun bozulacaktır.'' diye konuştu. Vural, ülkücülerin ülkenin bölünmesine destek olacak hiç bir girişimin arkasında olamayacağını kaydederek, ''Kendi tabanlarını bırakarak tabansız dolaşıyorlar. Kalkıp MHP ve ülkücü tabandan bahsediyorlar, utanır insan. Bu insanlara kafatasçı diyen sensin, ırkçı diyen sensin.'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki sözlerini de değerlendiren Vural, ''Tahteravalli siyasetinin aktörleri, çözmek istemeyenler bu süreç içinde başörtüsünü siyaset malzemesi yapıyorlar'' şeklinde konuştu.