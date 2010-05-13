'Terör örgütü propagandası'na 166 yıl hapis cezası

T24 - Azadiya Welat gazetesinin 103 sayısında yayımlanan haberlerden dolayı yargılanan eski Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Vedat Kurşun, 166 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu arada sanık Kurşun'un avukatı Meral Danış Beştaş davanın düşünce suçu kapsamında ele alınması gerektiğini ifade ederek, ''Bir kişi dağa çıksa 10 yıl kalıp gelse 6 yıl 3 ay hapis cezası alır. Eyleme katılmışsa bu ceza 36 yıl olur. Müvekkilime haberlerden dolayı istenen 525 yıl insanda adalet duygusunu paramparça eder'' şeklinde savunma yaptı.





Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Vedat Kurşun ve avukatları hazır bulundu.





Sanık avukatı Serhat Eren savunmasında, dava dosyasının haber yayma hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.





Avukat Meral Danış Beştaş da davanın düşünce suçu kapsamında ele alınması gerektiğini ifade ederek, ''Bir kişi dağa çıksa 10 yıl kalıp gelse 6 yıl 3 ay hapis cezası alır. Eyleme katılmışsa bu ceza 36 yıl olur. Müvekkilime haberlerden dolayı istenen 525 yıl insanda adalet duygusunu paramparça eder'' diye savunma yaptı.





Mahkeme verdiği kısa bir aranın ardından sanık Kurşun'u gazetenin Ağustos 2006 ile Haziran 2008 tarihleri arasındaki yayınlarında 103 kez terör örgütünün propagandasının yapıldığı gerekçesiyle 1'er yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın ''Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan da 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını kararlaştırdı.





Kurşun, ''Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' ve 103 kez ''terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçlarından toplam 166 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

