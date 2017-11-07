Terör örgütü propagandası yapan 3 kişi adliyeye gönderildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, DHKP-C-MLKP ve PKK/KCK terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi 2\'si kadın 3 kişi, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından yapılan operasyon sonucu DHKP-C-MLKP ve PKK/KCK terör örgütlerinin propagandasını yapmak suçlarını içeren paylaşım ve beğeniler yaptığı belirlenerek, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi F.Ö., A.G. ve B.Ş.K. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'ne getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



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