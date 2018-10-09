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Terör örgütü PKK'ya 8 ilde eş zamanlı operasyon: 158 gözaltı (2) - Yeniden

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında 158 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

09 Ekim 2018 20:41

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında 158 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
PKK/KCK terör örgütünün deşifresine ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Diyarbakır merkezli 11 ilde yapılan operasyonda, aralarında Diyarbakır HDP İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı’nın da bulunduğu Diyarbakır’da 90, İstanbul’da  4, Mardin’de 1, Van\'da 2, Ankara’da 1, Batman’da 1,  Mersin’de 2, Şanlıurfa’da 1,  Şırnak’ta 1, Elazığ 1, Siirt\'te 1 olmak üzere toplam 105 şahıs gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütüne yönelik Van merkezli operasyonda ise 39 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca Van\'ın Çaldıran ilçesinde terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı tespit edilen 8 kişi ile İstanbul\'da terör örgütü yanlısı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 6 şüpheli de gözaltına alındı. 
Ülke genelinde  yapılan operasyonlarda toplam 158 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonların devam ettiği belirtildi.

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