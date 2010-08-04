-TERÖR ÖRGÜTÜ PANKARTINA 6 GÖZALTI ADIYAMAN (A.A) - 04.08.2010 - Adıyaman'da, terör örgütü PKK üyesinin cenazesini taşıyan belediye cenaze aracına terör örgütü pankartı astıkları ve yasa dışı slogan attıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan çatışmada ölen bir teröristin Adıyaman'a getirilen cenazesinin konulduğu Adıyaman Belediyesine ait cenaze aracına terör örgütü pankartı asılması ve slogan atılmasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İ.L, E.A, N.Y, E.Y, A.A ve H.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişiyle birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital depolama aygıtları ele geçirildi. Zanlılar, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 21 Haziranda güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada öldürülen Rıza Güven (26), 10 Temmuzda Adıyaman'da toprağa verilmiş, Güven'in cenazesinin taşındığı Adıyaman Belediyesine ait cenaze aracına terör örgütü pankartı asılmış, Adıyaman Valiliği olayla ilgili soruşturma açılması talimatı vermişti.