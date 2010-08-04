T24 LogoT24 Logo
Gündem

TERÖR ÖRGÜTÜ PANKARTINA 6 GÖZALTI ADIYAMAN (A.A)

04 Ağustos 2010 22:06

-TERÖR ÖRGÜTÜ PANKARTINA 6 GÖZALTI ADIYAMAN (A.A) - 04.08.2010 - Adıyaman'da, terör örgütü PKK üyesinin cenazesini taşıyan belediye cenaze aracına terör örgütü pankartı astıkları ve yasa dışı slogan attıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan çatışmada ölen bir teröristin Adıyaman'a getirilen cenazesinin konulduğu Adıyaman Belediyesine ait cenaze aracına terör örgütü pankartı asılması ve slogan atılmasıyla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, İ.L, E.A, N.Y, E.Y, A.A ve H.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişiyle birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital depolama aygıtları ele geçirildi. Zanlılar, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, 21 Haziranda güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında çıkan çatışmada öldürülen Rıza Güven (26), 10 Temmuzda Adıyaman'da toprağa verilmiş, Güven'in cenazesinin taşındığı Adıyaman Belediyesine ait cenaze aracına terör örgütü pankartı asılmış, Adıyaman Valiliği olayla ilgili soruşturma açılması talimatı vermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24