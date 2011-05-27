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TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA TUTUKLAMA ANKARA (A.A)

27 Mayıs 2011 23:12

-TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA TUTUKLAMA ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla, özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin talimatı üzerine gözaltına alınan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi 14 kişiden 9'u tutuklandı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah Ankara Adliyesine getirilerek, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, 4 şüphelinin serbest bırakılmasına karar verirken, 10'unu tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. DPÜ öğrencisi olan 14 şüpheli, 24 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı. -ERZİNCAN'DA 7 ÖĞRENCİ TUTUKLANDI- Erzincan'daki terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında da gözaltında bulunan 10 üniversite öğrencisinden 7'si tutuklandı. Terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltında bulunan, Erzincan Üniversitesi'nde öğrenim gören biri kız 10 öğrencinin Erzurum Adliyesi'ndeki sorguları tamamlandı. PKK terör örgütünün şehir yapılanmasında oldukları iddia edilen öğrencilerden ikisi savcı tarafından alınan ifadesinin ardından, bir öğrenci de çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öğrencilerden yedisi de çıkarıldığı mahkemece ''terör örgütü üyesi olmak'' suçlamasıyla tutuklandı. Erzincan'da 24 Mayıs'ta terör örgütüne yönelik 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 üniversite öğrencisi gözaltına alınmış, zanlılar emniyetteki sorgularının ardından Erzurum'a sevk edilmişti.

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