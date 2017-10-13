Terör örgütü DHKP-C operasyonunda 21 kişi tutuklandı

İSTANBUL,(DHA)-TERÖR örgütü DHKP-C üyesi oldukları iddiasıyla İstanbul merkezli olarak yapılan operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 23 kişiden 21\'i tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olarak başlattığı operasyonlarda, terör örgütü DHKP-C üyesi 23 kişiyi gözaltına aldı.

Vatan Caddesi\'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde ifade işlemleri yapılan şüphelilerden 11\'i dün çıkarıldıkları İstanbul Adliyesi\'nde mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi ise, bugün yine İstanbul Adliyesi\'ne gönderildi. Şüphelilerden 10\'u tutuklanırken 2\'si adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.