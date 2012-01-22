-Terör örgütü bu meselenin çözülmesini istemiyor DİYARBAKIR (A.A) - 22.01.2012 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker, ''Terör örgütü demokratikleşme ve sivilleşmeyle bu meselenin çözülmesini istemiyor'' dedi. Bakan Eker, tarihi İçkale'deki incelemesinin ardından beraberinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kutbettin Arzu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mine Lök Beyaz, Oya Eronat ile AK Parti Bağlar ilçe kongresine katıldı. Buradaki konuşmasında, Diyarbakır'ın şehirleşme konusundaki en büyük sıkıntısını Bağlar ilçesinin yaşadığını belirten Bakan Eker, bu ilçenin yaşadığı sıkıntıları AK Parti'nin çözeceğini bildirdi. Eker, şehirleşme konusuna hükümetin büyük önem verdiğini, bunun için özel bakanlık kurduğunu ve bu sayede şehirlerin sıkıntılarının daha kolay çözüleceğini dile getiren Eker, ''Merkezden gönderilen paralar başka şeyler için kullanılıyorsa, biz o şehri kendi haline bırakamayız. Biz merkezi hükümet olarak Diyarbakır'da belediyecilik hizmeti açısından çok zayıf olduğu için çevre yolları, şehiriçi kavşakları yaptırıyoruz'' diye konuştu. -''Halkımızı demokratik haklardan istifade edecekleri bir sisteme kavuşturacağız''- Bakan Eker, Silvan Barajı'nın yapımı için başlatılan çalışmaların sürdüğünü, bir süre önce baraj inşaatının yapımı için kurulan şantiyenin terör örgütü mensuplarınca basılarak, iş makinelerinin yakıldığını hatırlattı. Baraj yapımının işsizlik ve yoksulluğu ortadan kaldıracağını, ancak terör örgütünün bunu istemediği kaydeden Eker, şöyle devam etti: ''AK Parti olarak istismar alanlarını ortadan kaldıracağız. Halkımızı demokratik haklardan istifade edecekleri bir sisteme kavuşturacağız, sivilleşmeyi sağlayacağız. Nasıl ki bugüne kadar attığımız adımlarla eskiden yapılan yanlışlara son verdiysek, nasıl ki Kürt kimliği üzerindeki inkar ve ret politikalarına son verdiysek, Kürt dilinin önündeki engelleri kaldırdıysak, bunları adım adım daha iyi noktaya götürüyoruz. Bu memlekette yaşayan herkesi medeniyetin nimetlerinden daha fazla istifade edebilecekleri, daha sivil, daha demokratik bir toplum inşa etme çabası içerisindeysek, bu çaba sürecinde önümüzdeki engellerle mücadele ediyorsak, aleyhimizdeki çetelerin ve organizasyon ve karanlık odakların birçok kirli oyun ve tezgahlarını su yüzüne çıkarıp, bunları yargıya teslim ettiysek, bu alandaki mücadelemize devam edeceğiz. Terör örgütü bundan rahatsız oluyor. Terör örgütü, demokratikleşme ve sivilleşmeyle bu meselenin çözülmesini istemiyor. Onun için AK Parti'ye saldırıyor, onun için seçim sürecinde gençlerimiz, araçlarımız taşlanıyor ve molotofkokteyli atılıyordu. Çünkü bir takım karanlık odaklarla, bir takım karanlık ilişkiler içerisinde olduklarını da bu millet biliyor, AK Parti de biliyor. Bunun için bundan rahatsızlar. Biz, Diyarbakır'da ve Bağlar'da bu karanlık oyunların oynanmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Diyarbakır'ın ruhu barışın ruhudur, Diyarbakır'da binlerce yıldır bütün dinler, bütün etnik yapılar barış içerisinde yaşadı. Bundan sonra da farklı inançlar ve kültürlen barış içerisinde yaşamaya devam edecek.'' Eker, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak kendi hükümetleri döneminde Diyarbakır'daki 49 bin kayıtlı çiftçiye 1 milyar 600 milyon lira nakit tarım desteği yapıldığını belirterek, ''Barış, huzur ve kardeşliği tesis etmek, bizim hayata geçireceğimiz en büyük projedir. Ekonomik yatırımlar, işsizlikle mücadele, sosyal projeler ve altyapı ile ilgili diğer projelerin hepsi önemli ama bu proje hepsinin en büyüğü ve en büyüğü ve en önemlisidir'' dedi. -Çevre yolunda inceleme- Bakan Eker, kongrenin ardından yapımı tamamlanmak üzere olan 13 kilometre uzunluğundaki Şanlıurfa-Elazığ çevre yolunda incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerinden bilgi aldı. Eker daha sonra yapımı süren 6 bin kişilik spor salonunda da incelemede bulundu.