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Terör operasyonunda yakalan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2'si kadın, 1'i çocuk, 9 kişi adliyeye sevk edildi

07 Kasım 2017 14:39

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 3 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2\'si kadın, 1\'i çocuk, 9 kişi adliyeye sevk edildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi (DKP) ile Suriye uzantısı Birleşik Özgürlük Güçleri\'ne (BÖG) eleman ve lojistik destek sağladığı öne sürülen Birleşik Devrimci Parti (Dev-Par) ve gençlik yapılaşması üyelerini takibe aldı.  Elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, 31 Ekim\'de  Adana, İstanbul ve Hatay\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, 2\'si kadın 1\'i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. Adana\'da sorgulanan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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