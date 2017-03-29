Terör operasyonunda saklama kaplarından tarantula çıktı!

İstanbul'da terör operasyonu düzenlenen bir kişinin evinde saklama kapları içinde ne amaçla beslendiği belirlenemeyen ancak oldukça tehlikeli olduğu belirtilen 15 tür örümcek ele geçirildi. Tutuklanan şüphelinin, anavatanı Avustralya ve Amazon ormanları olduğu belirtilen örümcekleri ne amaçla beslediği araştırılıyor.



Doğan haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, İstanbul İl Jandarma ekipleri, sosyal medya platformlarında, terörü ve terör örgütlerini övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen A.D'nin Sancaktepe'deki evine operasyon düzenledi.



A.D. gözaltına alınırken evin alt katında bulunan odada, saklama kablarının içerisinde çeşitli türlerde 15 örümcek ele geçirildi. Anavatanı Avustralya ve Amazon Ormanları olduğu bilinen örümcek türleri (Tarantula, Parahybana, İrmina, Ormata, Trip, Manto) ile birlikte çok sayıda örümcek yumurtası ele geçirildi. A.D.'nin örümcekleri beslemek için hamamböceği, kurt ve ölü örümcek kullandığı ortaya çıktı.

Tatarantulalar Doğa Koruma'ya teslim edildi

Yurda sokulmasının, satılmasının ve bulundurulmasının yasak olduğu tarantulalar, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Parklar Şefliğindeki görevlilere teslim edildi.

30 dakikada öldürüyorlar

Tarantulaların, bir insanı sokması halinde 30 dakika içerisinde öldürebilecek kadar etkili bir zehrinin olduğunu belirten yetkililer, İstanbul ilinde ilk defa bu tür canlıların ele geçirildiğini dile getirdi. A.D., sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklandı.