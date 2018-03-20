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Terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheli: Türkiye için canım feda

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı

20 Mart 2018 12:29

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, terör örgütü PKK\'ya yönelik yapılan operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Aziz B. (35), sağlık kontrolüne getirildiği sırada, gazetecilere \"Türkiye için canımı feda ederim. En büyük komutan, Recep Tayyip Erdoğan; bunu herkes bilsin\" dedi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi oldukları ileri sürülen şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçti. Özel Harekat polislerinin de katıldığı, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin, 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Aziz B., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, \"Vatanımı seviyorum. Türkiye\'mi çok seviyorum. Vatanıma canım kurban. En büyük, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti, çok büyük bir ülkedir. Türkiye için canımı feda ederim. Kimler üzerimizde isim yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti tektir. En büyük komutanım, Recep Tayyip Erdoğan. En büyük komutan, Recep Tayyip Erdoğan; bunu herkes bilsin\" dedi.
Şüphelilerin, Terörle Mücadele Şubesi\'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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